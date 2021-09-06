كيف تغلبت أفقر قرى تايوان على متغير دلتا وكورونا ؟

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على أفقر قرى تايوان التي نجحت في التغلب على متغير دلتا وفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن مقاطعة فانجشان والتي تمثل امتدادًا طويلاً من الساحل وتصم أربع قرى يقطنها حوالي 5500 شخص، محصورة بين الجبال والمحيطات، حدث خلال الأشهر القليلة الماضية شيء رائع ومهم فهذا المجتمع، وهو أحد أفقر المقاطعات في تايوان ، قد تغلب على متغير دلتا.

وخلال شهر يونيو، الذي شهد أسوأ موجة انتشار لفيروس كورونا في تايوان مع الآلاف من حالات الإصابة بسلالة ألفا، اكتشفت السلطات في مقاطعة بينجتونج الجنوبية ارتفاعا في الحالات في فانجشان، ولم يبد أن أيًا منها متصل، وكان لثلاثة منهم على الأقل تاريخ سفر، لذلك طلب مدير الصحة في المنطقة، شي تشيرنج-جوي، التسلسل الجيني.

يتذكر الزعيم السياسي للمقاطعة ، القاضي بان مين-آن: "لقد كنت في حالة صدمة بالتأكيد، كل الإجراءات الوقائية كانت لألفا. لم يكن لدينا نقطة مرجعية ، أو أي شخص يمكن أن نسأله ".

وكان لدى فانجشان الكثير في مصلحتها - سكان ريفيون ذوو كثافة سكانية منخفضة مع نمط حياة خارجي، وامتثال مجتمعي عالٍ، لكن كان لها أيضًا الكثير ضدها، حيث تم إدراج نظام فانجشان الصحي على أنه "غير مزود بموارد كافية" ، 20٪ من السكان فوق 65 عامًا، ولم تكن هناك بروتوكولات مطبقة لكونها منطقة دلتا ولم يتم تطعيم أي شخص تقريبًا.

ما تبع ذلك كان مفاجئًا لأنه لم يكن شيئًا غير عادي. لكنها نجحت ، وانتهى تفشي المرض في 19 يومًا.

وتضمنت استجابة فانجشان بعض العناصر الأساسية البسيطة: السرعة والحسم والتعاون المجتمعي الساحق مع القيود وتتبع جهات الاتصال.

ويقول شاي إن الاستجابة المحلية بموارد الحكومة المركزية كانت أساسية ، لأنها حدت من التأخيرات البيروقراطية لكن تعاون الناس والنظافة (الأقنعة وغسل اليدين) "أعطتنا الكثير من الوقت للرد".