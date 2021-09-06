من الحلبة للصبار.. العلاج على الطريقة الفرعونية القديمة

يبدو أن قدماء المصريين كان لديهم فهم أفضل للتشريح البشري، وكذلك العالم الطبيعي لدرجة أنهم توصلوا إلى مجموعة من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في علاج الكثير من الاضطرابات والأمراض المختلفة.

فعلى مر السنين، أثرت علاجاتهم القديمة على مجموعة متنوعة من الثقافات بالإضافة إلى التكنولوجيا الطبية الخاصة بهم.

إذن، ما هي العلاجات المنزلية التي استخدامها المصرين القدماء، والتي استغلها الكثير من علماء الطب في عصرنا الحالي في الكثير من الاكتشافات الطبية؟ فيما يلي بعض العلاجات وفقًا لما ذكره موقع " healthy builderz" الطبي.

الصبار:

نبات الصبار قد استخدم من قبل القدماء المصريين حيث كان يستخدم جل النبات غالبًا لعلاج آلام الصدر والقروح، الديدان، الصداع، الحروق وأمراض الجلد الأخرى.

استخدم قدماء المصريين الجل في العلاجات الموضعية وكذلك عن طريق الفم حيث وجد أن تناول الجل فعال في علاج مشاكل الأمعاء والجهاز الهضمي.

نبات الحلبة:

غالبًا ما كان يتم إعطاء الحلبة للنساء عندما يكون لديهن فترة الحيض، الولادة ، المرضعات لتخفيف انزعاجهن، ومع مرور الزمن، أظهرت الكثير من الدراسات أن هذه العشبة يمكن أن تساعد في زيادة إنتاج الحليب، كما أنها تخفف الالتهاب.

العلاج العطري:

كان القدماء المصريين يستخدمون طريقة العلاج بالروائح في ذلك الوقت، حيث استخدموا العطور الزيتية لتدليك أجسامهم للمساعدة في تصفية أذهانهم واسترخاء أجسامهم.

يحدث نفس الشيء اليوم حيث يستخدم معظمنا العلاج بالروائح للمساعدة في تهدئة واسترخاء عقولنا وكذلك الجسم.

التمر الهندي:

العلاج المنزلي الآخر الذي استخدمه المصريون هو التمر الهندي، حيث يبدو أن التمر الهندي يحتوي على حمض "البكتين" الذي يمكن أن يساعد في علاج أي عدوى ونزلات البرد وأوجاع الأذن، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C والكاروتين وحتى الفلافونويد التي يمكن أن تقضي على السرطان أيضًا.

زيت الخروع:

علاج آخر استخدمه قدماء المصريين كان زيت الخروع، ما فعلوه هو استخدام حبوب النبات لمساعدتهم على علاج اضطرابات العين المختلفة مثل التهيج وكذلك الجفاف.

كما استخدموا زيت الخروع لتعزيز نمو الشعر عن طريق تدليك فروة الرأس بالزيت، لا يساعد ذلك في ترطيب فروة الرأس فحسب، بل يمنع تساقط الشعر أيضًا.