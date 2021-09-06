الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون: يجب على العالم أن يتخذ موقفا جماعيا بشأن طالبان

بوريس جونسون
بوريس جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يجب على العالم أن يتخذ موقفا جماعيا بشأن طالبان.

وتابع جونسون فى كلمة له اليوم الاثنين، بشأن التطورات في أفغانستان، سنساعد الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى بريطانيا لبدء حياة جديدة.

وأكد جونسون، أن بلاده ستساعد أفغانستان على أن لا تكون ملاذا للإرهاب، وفقا لما أوردتهى فضائية “سكاى نيوز عربية” في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وتابع جونسون: "قدنا أكبر عملية إجلاء جوي في التاريخ من أفغانستان، وسنحكم على طالبان بأفعالها وسنستخدم جميع وسائل الضغط الاقتصادية".

وفى وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة التلجراف أن رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون ” سيزور واشنطن خلال أسابيع لمباحثات مع الرئيس الأمريكي جو  بايدن حول أفغانستان.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيلقي كلمة أمام البرلمان الإثنين بشأن انسحاب بريطانيا من أفغانستان، وسط انتقادات لطريقة معالجة عملية الإجلاء.

وانسحبت الولايات المتحدة وبريطانيا من أفغانستان الشهر الماضي، واعترف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بأن كلا البلدين أساء تقدير قدرة "طالبان" على السيطرة.

واستولت "طالبان" على كابول في 15 أغسطس الماضي.

وواجه جونسون انتقادات لاذعة من أعضاء البرلمان بسبب إخفاقات المخابرات والقيادة فيما يتعلق بسقوط كابل، وقد اعترف بأن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب لم يترك لبريطانيا خيارا سوى سحب قواتها.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة التايمز البريطانية،  في تقرير لها، أن المملكة المتحدة البريطانية تواجه تهديداً إرهابياً الأكبر منذ سنوات، بسبب اعتراف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بطالبان الأفغانية، مشيرة إلى أن بريطانيا أقل أمنا بشكل كبير بعد سيطرة طالبان على كابول. 

وكان أشار جونسون أنه سيقوم بالاعتراف بحركة طالبان الأفغانية دبلوماسيًا، حال منعت شن هجمات إرهابية من أفغانستان، متوعداً باستخدام كل نفوذ لديه للحماية من الارهاب، حسبما أفادت الصحيفة البريطانية. 

طالبان أفغانستان بوريس جونسون الاقتصاد إجلاء المواطنين

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