الإثنين 06 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مد أجل النطق بالحكم فى طعن النيابة على براءة «سيدة المحكمة» لـ13 سبتمبر

سيدة المحكمة
سيدة المحكمة

قررت محكمة جنايات العباسية، اليوم الاثنين، مد أجل النطق بالحكم في الطعن المقدم من نيابة النزهة على براءة المستشارة نهى الإمام، المعروفة بـ"سيدة المحكمة"، لـ13 سبتمبر الجاري. 

وكانت النيابة العامة قد طعنت على حكم أول درجة، الصادر ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتي الاعتداء بالضرب والإتلاف بحق الضابط بمحكمة مصر الجديدة.

- تفاصيل القضية

وكانت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، قد قضت في وقت سابق ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتين، وأمرت بحبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بواقعة الاعتداء على الضابط وليد عسل داخل محكمة مصر الجديدة، وأودعت محكمة جنح النزهة حيثيات حكمها ببراءة مستشارة النيابة الإدارية، والمعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة"، من تهمة إتلاف بدلة ضابط والتعدي عليه بالضرب، وحبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بالسب والقذف.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإحالة المتهمة، وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

- تحقيقات النيابة العامة

كانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والتعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهازا لاسلكيا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدي المتهمة عليه بالقول والضرب، فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

النيابة الإدارية نيابة النزهة النائب العام مواقع التواصل تحقيقات النيابة العامة المستشارة نهي وليد عسل الضابط وليد عسل الاعتداء على الضابط

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

بعد إعلان المرحلة الثانية.. ما هي الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2021

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

القائمة الكاملة بالأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيارات تزويد لبنان بالطاقة.. بحثًا عن اليد الخفية!

حسين دعسة

أوبريت "وطني.. شمس"..  شغف القوة و الجمال.. وبهجة تاريخ الأردن العربي الهاشمي

ماجدة الجندي تكتب: زيارة خاصة إلى بيت نجيب محفوظ

د.أحمد الخميسى

ثيودوراكيس.. الفنان والموقف

محمد مرعي

تحديث القوة الناعمة المصرية

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

صور

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

مراحل صناعة الفحم (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأخير للأسرى الهاربين: توقفوا للتدخين في شمال إسرائيل

«هجوم أو اختطاف».. مخاوف إسرائيلية من عمليات لـ«الأسرى الهاربين»

ثغرة أمنية وعمود «السرير».. كيف هرب الأسرى الفلسطينيون من السجن الإسرائيلى؟