مدينة إيطالية تختار زاهي حواس رجل العام

أعلن عمدة مدينة كورتونا الإيطالية، اختيار الدكتور زاهي حواس رجل العام، نظرًا لاكتشافاته الأثرية ودوره في الحفاظ على الآثار والتراث العالمي.

وشهدت مدينة كورتونا الإيطالية مهرجانًا ثقافيًا أثريًا كبيرًا، وألقى عالم الآثار المصرية رئيس مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية الدكتور زاهي حواس محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بمصر، حسبما ذكر بيان إعلامي لمكتب الدكتور حواس.

وأكد "حواس" أن مصر تشهد طفرة كبيرة في الاكتشافات الأثرية التي أذهلت العالم أجمع، كما تحدث عن اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والمعبد الجنائزي للمملكة "نيت" زوجة الملك تتي أول ملوك الأسرة السادسة بسقارة.

وأوضح أنه يبحث حاليًا عن مقبرة المهندس "إيمحوتب" بسقارة ومقبرة المملكة نفرتيتي بالأقصر، مشيرًا إلى أهمية العلاقة القوية التي تربط مصر وإيطاليا منذ قديم الزمان، ودعا حواس الشعب الإيطالي لزيارة مصر.

ووقع حواس في نهاية المحاضرة "كتاب سحر الأهرامات وأسرار من الرمال" باللغة الإيطالية.

وعلى صعيد آخر.. أكد عالم الآثار، الدكتور زاهي حواس، في إطار جولته في الولايات المتحدة الأمريكية للترويج للمقاصد السياحة المصرية، أن الأماكن الأثرية والسياحية في مصر مؤمنة على أعلى مستوى.

يأتي ذلك خلال إلقاء حواس محاضرة في مدينة بولينج جرين بولاية كنتاكي حضرها، اليوم الجمعة، 1500 شخص، وتحدث حواس في المحاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة، وعن المدينة الذهبية المفقودة واكتشافات سقارة، والكشف عن معبد الملكة نيت زوجة الملك تتي أول ملوك الأسرة السادسة، كما تتطرق إلى حفائره في مقبرة الملك رمسيس الثاني بالأقصر، وكذلك اكتشافات وزارة السياحة والآثار ومشاريع الترميم التي تتم في طريق الكباش في الأقصر، والقاهرة الإسلامية والخديوية.

ووجَّه زاهي حواس الدعوة للحضور لزيارة مصر، مؤكدًا أن المناطق الأثرية والسياحة مؤمنة على أعلى مستوى، وعن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار لضمان سلامة وأمان كل الزائرين.

وبعد إلقائه محاضرته، قام حواس بتوقيع أكثر من 5 كتب له عن الآثار المصرية، في طابور ضخم استمر أكثر من ساعة ونصف.

وفي وقت سابق، ألقى عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، رئيس مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن الحدث يعتبر دعاية قوية للثقافة والسياحة في مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقامه السفير "أحمد شاهين"، قنصل مصر العام في لوس أنجلوس في السفارة المصرية.