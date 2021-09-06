لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثالثة للتنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى كافة المعلومات عن المرحلة الثالثة للتنسيق والتى ينتظرها طلاب الثانوية العامة.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن المرحلة الثالثة المنتظرة:

الكليات المتاحة

وجاءت الأماكن الشاغرة بالكليات التالية:

- كليات التربية تعليم ابتدائي.

- كليات الحقوق.

- كليات التربية النوعية.

- كليات الآداب.

- كليات السياحة والفنادق.

- المعاهد الفنية للتمريض.

- كليات التربية الرياضية.

- كليات التربية الموسيقية.

- المعاهد التابعة للكليات التكنولوجية.

علمي رياضة فتبقى أماكن خالية بكليات ( بعض كليات الهندسة - الحاسبات والمعلومات - الذكاء الاصطناعي - التخطيط العمرانى - فنون جميلة عمارة- الجامعات التكنولوجية - الاقتصاد والعلوم السياسية – الألسن- الإعلام - باقي الكليات النظرية).

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن موعد تقليل الاغتراب للطلاب الذين تقدموا للمرحلتين الأولى والثانية سيبدأ يوم الأربعاء المقبل.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة

يبدأ التقديم للمرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة فى النصف الثاني من شهر سبتمبر الجارى، وفقًا لما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حيث أنه من المنتظر إعلان هذه المرحلة بعد إنتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والتى بدأت هذا الاسبوع حيث إنطلقت السبت الماضي.

وأكد وزير التعليم العالي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم لإعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022، أن هناك انخفاض في الحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة.

حيث جاء الحد الأدنى للقبول بالكليات كالآتي:

الطب البيطري 85.60%.

التمريض 62.43%.

الهندسة 79.75%.

78.78%التخطيط العمراني.

الفنون التطبيقية 77.31%.

حاسبات ومعلومات 75.12%.

فنون جميلة عمارة 80%.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار فى تصريحات له خلال المؤتمر المنعقد أن التنسيق الخاص بالمرحلة الثانية كان للشعبة العلمية 254.5 درجة فأكثر أي بنسبة 62.07% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية لعدد طلاب 186618.

والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% لأقل من 269.5 درجة لعدد طلاب 56404 بالإجمالي عدد طلاب الشعبة الأدبية والعلمية 243022 طالبًا وطالبة.