الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزها الألوان الزاهية.. خبيرة توضح خطوط موضة خريف 2021

ازياء
ازياء

أيام ونستقبل فصل الخريف، والذي يتميز بالألوان المبهجة، ودائمًا ما يتربع مجموعة من الألوان على عرش الموضة في كل عام، وتوضح لنا خبيرة الموضة والأزياء زينب عبدالعزيز، موضة خريف هذا العام 2021.

قالت خبيرة الموضة، إن موضة خريف هذا العام ستكون الألوان الحيوية النابضة بالحياة، مثل الأخضر والبرتقالي والسماوي والأصفر بدرجاته المختلفة، لافتة إلى أن هذه الألوان بجانب الأحمر تعطي إحساسًا بالنشاط والحيوية وعدم الكسل. 

وأضافت خبيرة الموضة، أن الكثير من بيوت الأزياء العالمية والمصممين وضعوا نصب أعينهم عند اختيار هذه الألوان أن تكون متسمة بالنشاط والحيوية خصوصا، لتعطي إحساسًا بمقاومة فيروس كورونا، مع بدء موجته الرابعة، كما أن الألوان الزاهية، تعطي احساسا بالمقاومة والإصرار على تحقيق الهدف الذي نسعى اليه جميعا، منوهة بأن هذه الألوان تعطي طاقة وحيوية ونشاط للجسم، وتجعله مقبلا على الحياة مقاومًا للكسل والخمول. 

أشار إلى أن تصميمات موضة فصل الخريف لهذا العام، تتمثل في التصميمات الفضفاضة والواسعة، لتكون مناسبة مع الأحجام و الأجسام المختلفة للمرأة، وكذلك تأتي ألوان الفساتين والتصميمات المختلفة للأزياء بألوان متنوعة ومختلفة لاقت إعجاب الكثير من الناس من محبي الموضة والأزياء. 

وأكدت أن التصميمات ستكون من خلال الألوان النارية وأيضًا ألوان الباستيل المختلفة، لتندرج تحت التصميمات الناعمة والأنيقة المناسبة للمرأة العصرية، كما أن هناك بعض الألوان التي لا تخلو منها الموضة على مدار فصول السنة، منوهة بأنه مع قدوم فصل الخريف ستكون الألوان الجذابة والدافئة هي الشائعة في الملابس لهذا الموسم.

وأوضحت أن ألوان ملابس الشتاء لم تعد قاصرة على الألوان القاتمة التي تفتقر إلى روح البهجة والانتعاش، منوهة بأن الموضة في موسم شتاء 2021 تميل أكثر ميلًا إلى الألوان المفرحة والمبهجة مثل الأخضر والأحمر والأصفر.

وشددت على النساء العربيات، بعدم الاستعجال في اختيار التصميمات والألوان وشراء ما تحتاجهن مرة واحدة، لا سيما وأنه خلال الموسم الواحد يتم طرح موديلات بتصميمات وألوان مختلفة على مدار الموسم.

ولفتت  إلى أن كل تصميم يناسب شخصية معينة، وليس كل التصميمات تناسب كل السيدات فالقصيرة تختلف عن طويلة القامة، وهناك ألوان تناسب كل امرأة على حدة حسب العمر والجسم، منوهة بأن التصميمات تختلف أيضًا بحسب المناسبة والمكان هل هي للحفلات أو للعمل، أو للمنزل.

فصل الخريف الألوان المبهج الألوان علي عرض الموضة العام 2021 خبيرة الموضة والأزياء زينب عبدالعزيز زينب عبدالعزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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