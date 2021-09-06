الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل تسجل 12915 إصابة جديدة بكورونا

البرازيل
البرازيل

قالت وزارة الصحة بالبرازيل، اليوم، إنها سجلت 12915 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 266 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت حتى الآن نحو 21 مليون إصابة بالفيروس و580 ألف حالة وفاة.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 220.62 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و741176.
 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 649316 40089360
الهند 440533 32988673
البرازيل 583362 20877864
روسيا 366990 6941611
المملكة المتحدة 133161 6904969
فرنسا 114856 6826042
تركيا 57802 6477414
الأرجنتين 112444 5202405
إيران 110064 5103537
كولومبيا 1252300 491698
 

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 21042 1912395
36 ‬‬‬‬- المغرب 12993 881042
38 - الأردن 10463 800240
‭43‬ - الإمارات 2045 722292
‭45‬ ‬- تونس 23710 670027
47 - لبنان 8089 606536
50 - السعودية 8572 545123

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وزارة الصحة البرازيل كورونا فيروس كورونا الأربع والعشرين ساعة رويترز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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