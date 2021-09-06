وفاة سمير الملا.. وهذا موعد الجنازة

توفى الدكتور الجراح الفنان سمير الملا، جراح المخ والأعصاب، بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الأخيرة.

وكان الدكتور سمير الملا قد شارك في العديد من الأعمال الفنية خلال حياته، ويعتبر من أشهر الأطباء الذين يجمعون بين مهنة الطب والفن.

وقررت أسرة الراحل، أداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر.

يذكر أن الدكتور سمير الملا شارك في العديد من الأعمال، أبرزها: «رأفت الهجان»، و«دموع في عيون وقحة» و«السيد كاف»، و«محمود المصري»، و«صاحب السعادة».