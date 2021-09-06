الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«خرجنا بنقطة».. جمال حمزة ينتقد أداء المنتخب أمام الجابون (فيديو)

جمال جمزة
جمال جمزة

انتقد جمال جمزة، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بعد تعادل الفراعنة مع الجابون بالدقائق الأخيرة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد ضمن الجولة الثانية لتصفيات مونديال 2022 في قطر. 

وقال حمزة، خلال لقائه على قناة “أون تايم سبورت”، إن الإيجابية الوحيدة من اللقاء هي الخروج بـ"نقطة" التعادل، مشيرًا إلى أن الإدارة الفنية بقيادة حسام البدري قامت بتوظيف اللاعبين بشكل خاطئ. 

ولفت نجم نادي الزمالك السابق إلى أن الجهاز الفني أجرى تغييرات دفاعية في تشكيل الفريق، مثل استبدال فتوح بأيمن أشرف أو اللعب بـ3 لاعبين وسط الملعب، وهو ما أعطى إيحاءً للاعبين بأن الخطة دفاعية حتى بدون توجيه تعليمات. 

 

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