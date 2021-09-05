صندوق علاج الإدمان يكشف عن عوامل تعافى الأبناء من التعاطى

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة عوامل تدل على تعافي الأبناء من التعاطي وهى كالآتي:

-اتسام المتعاطي بسلوكيات هادئة داخل الأسرة.

-بداية الانخراط فى عمل.

-انتظام البرنامج العلاجى.

-تغيير أصدقاء التعاطى.

-الانتباه والتيقظ.

-التعاون.

-ممارسة الرياضة البدنية.

-ممارسة أنشطة اجتماعية.

-النجاح والانتظام فى الدراسة.

-القرب من الدين.

-التفكير فى الزواج والشروع فى تنفيذه.

وأشار الصندوق عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن لعلاج الإدمان جاءت في المقدمة:-

-أصدقاء السوء.

-حب الاستطلاع.

-التفكك الأسرى.

-وهم علاج المشاكل الصحية.

-توهم زيادة القدرة الجنسية.

وأوضح أن العوامل الدافعة للعلاج وفقا لبيانات الخط الساخن هى:-

-ضياع الصحة.

-المشاكل أسرية.

-الخوف على الأبناء.

-عدم القدرة المادية.

-مشاكل فى العمل.

-ضغوط الأهل.

وأكد أنه يتم استقبال المكالمات وتدوين البيانات من خلال استمارة الكترونية متكاملة تضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على افتتاح المراكز العلاجية فى المحافظات الأكثر طلبا للعلاج، فضلا عن التعرف على أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين المتصلين ومعرفة سن بداية التعاطي والعديد من البيانات التي تسمح برسم خريطة معلوماتية خاصة لمرضى الإدمان تساهم فى تطوير سياسات المواجهة.