الإثنين 06 سبتمبر 2021
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تقارير ومتابعات

طلاب عن تخفيض جامعة القاهرة المصروفات 25% مقابل محو أمية 10 مواطنين: إنساني

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

اقترحت جامعة القاهرة تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب بالكليات بنسبة 25% الذين ينجحون في محو أمية 10 أفراد، تحت إشراف دكتور محمد الخشت رئيس الجامعة.

وناقش مجلس الجامعة، المصروفات الجامعية للطلاب في برامج السنوات الدراسية بمرحلة البكالوريوس والليسانس للعام الأكاديمي 2022/2021.

ووافق المجلس على مقترح الخشت بزيادة نسبة الخصم للطلاب من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بالبرامج الدراسية المميزة لتصبح 35%.

ورصدت «الدستور» آراء المواطنين على اقتراح تخفيض المصروفات بنسبة 25% مقابل المساهمة في محو أمية 10 مواطنين.

وقال الطالب يوسف محمد، إنه قرار محترم للطلاب الغير القادرين ويساعد في تخفيف العبء على والديهم، وبعض المواطنين لم يقدروا على سد المصروفات نظرا لصعوبة ظروف معيشتهم، وأنه سعيد بهذا القرار وأول من يبدأ بمساعدة 10 من المواطنين على القراءة والكتابة وأنه يتمنى تطبيقه مع بداية الدراسة.

ومن جانبه، أكد الطالب بولا أيوب، أنها «فكرة رائعة، وليس هدفها الأساسي توفير الطالب للمصاريف، لأن الحساب الحقيقي أولا في عمل الخير اللي هيترد له خير أضعاف لا محالة، والتأثير والتغيير اللي هيعمله في حياة ١٠ أسر على الأقل ومستقبلهم ومستقبل أولادهم».

وبدورها، قالت حليمة محمود أحد أولياء الأمور: «والله أي حد هيقدر يعمل حاجه زي كده يتشال على الراس، كفاية إن الناس دي هتدعي لهم طول حياتهم».

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