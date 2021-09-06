الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فى ذكرى ميلادها.. رجاء الجداوى عارضة الأزياء التى أتقنت دور الأم الشعبية

رجاء الجداوي
رجاء الجداوي

تحل اليوم الإثنين الموافق 6 سبتمبر، ذكرى ميلاد "ملكة الإتيكت" الراحلة رجاء الجداوي، حيث ولدت في السادس من سبتمبر عام 1938 في محافظة الإسماعيلية.

 

استطاعت الراحلة رجاء الجداوي أن تشغل مكانة كبيرة في قلوب وعشاق المصرين بل والوطن العربي أجمع، بسبب أدوراها العالقة بالأذهان، وملابسها التي تميزت بالأناقة والجمال، حيث أتقنت الكثير من الأدوار.

 

رجاء الجداوي اسم ارتبط دائمًا بالأناقة، فكان الجمال والسير على الموضة السمة الأغلب على أزياء الفنانة الراحلة، الأمر الذي جعلها من الفنانات العالقين بأذهان الكثيرين، سواء بأدوارها الكوميدية أو الجادة.

 

«رجاء الجداوي.. عارضة أزياء»

في بداية عملها بالفن، لم تنسٍ أنها عارضة أزياء، فكانت مطمع من قبل المخرجين والمنتجين في شغل دور عارضة الأزياء المهتمة بالملابس والموضة، وهذت ما جسدته بفيلم "إشاعة حب"، كما أن بدايتها الفنية من خلال فيلم «غريبة» عام 1958، وسنوات عملها السينمائي وصلت 62 عاما من الإبداع والأناقة.

 

رجاء الجداوي

«الأم الشعبية والشيك»

استطاعت الراحلة رجاء الجداوي أن تجذب عيون المخرجين بأخر سنوات عمرها، فكانت لها القدرة أن تجسد دور الأم الشعبية "بنت البلد"، ودور "الست الشيك" فكلاهما كانت تمتزج بهما الكوميديا، حيث كانت تتمتع بقدر كبير من "خفة الدم".

 

«كوميديانة بدرجة كبيرة»

كانت تتمتع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بالمزيد من خفة الدم، فقد قدمت أدوارًا لا تنسى تميزت بالكوميديا الراقية، مثل سلسلة الست كوم "تامر وشوقية" والعديد من الأفلام مع أحمد حلمي، ةمحمد سعد.

رجاء الجداوي

 

«صدمة كبيرة عاشها الوسط الفني بسبب رحيل ملكة الأناقة»

أصيبت الفنانة الراحلة بفيروس كورونا أثناء تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل «لعبة النسيان»، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية، وكانت في البداية حالتها متحسنة، ولكن تدهورت الحالة الصحية ولفظت أنفساها الأخيرة في الخامس من يوليو العام الماضي.

الإسماعيلية فيروس كورونا كورونا عارضة الأزياء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

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وائل لطفي

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