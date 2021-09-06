ياسمين سمير: فخورة بالمشاركة فى «الحرير المخملى» لأنه فريد من نوعه دراميًا

قالت الفنانة الشابة ياسمين سمير، إنها انتهت من تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "الحرير المخملي"، والذي سيتم عرضه خلال الفترة المقبلة في موسم دراما الصيف، معربة عن سعادتها بالمشاركة في عمل فريد من نوعه دراميا، ويضم كوكبة كبيرة من النجوم ويناقش العديد من القضايا الإجتماعية؛ حسبما صرحت لـ"الدستور".

وأضافت «ياسمين» في تصريحاتها : فخورة جدا بالعمل مع المخرج أحمد حسن، الذي يحرص دائما على تقديم أعمال درامية هادفة، وينتمى المسلسل لنوعية الأعمال ذات الـ60 حلقة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولاً إلى الأبناء فى العصر الحديث.

«الحرير المخملي» يشارك في بطولته كوكبة كبيرة من الفنانين منهم داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، وعدد كبير من الفنانين والفنانات، والعمل عن رواية الحرير المخملي لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، ومدير التصوير تامر جوزيف، وإخراج أحمد حسن.

وكانت ياسمين سمير، شاركت مؤخرا في العرض المسرحي «اللوكاندة» وتقدم خلالها شخصية «شيماء»، ابنة عم «رمضان» الذي يجسده الفنان الكبير أشرف عبد الباقى، وقالت ياسمين أن الشخصية التى تجسدها، قريبة جدًا من شخصيتها فى الواقع، التى تتسم بخفة الظل، مؤكدة أنها فور تواصل الفنان أشرف عبدالباقى معها وعرض المشاركة فى العمل، وافقت دون تردد ودون معرفة أى تفاصيل عن الدور، خاصة أن فكرة العمل فريدة من نوعها ولم تُقدم من قبل.

وأضافت «ياسمين»: «عندما علمت بأننى سأجسد هذه الشخصية وسأقف أمام الفنان أشرف عبدالباقى، شعرت بأننى أمام مسئولية كبيرة، وأن هذه الشخصية ستكون نقطة تحوّل فى مسيرتى الفنية، لأن مساحة الدور كبيرة، وكنت أريد أن أقدم أفضل أداء ممكن، خاصة بعد نجاح مسرحية (جريما فى المعادى) التى قدمناها لمدة عامين بقيادة الأستاذ أشرف على نفس خشبة المسرح».

وأكدت أن إيمان الفنان أشرف عبدالباقى بموهبتها، جعلها متحمسة لتقديم الشخصية بشكل أفضل، مضيفة: «أستاذ أشرف كان داعمًا لى بقوة طوال الوقت، وهو ما جعلنى أستفيد من خبرته الفنية الكبيرة، وأعتبره دائمًا أبى الروحي، وفى الكواليس يتسم بالطيبة وخفة الظل ونشر الطاقة الإيجابية بين فريق العمل ويمد الجميع بخبراته لنظهر بأفضل صورة».