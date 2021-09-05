«التضامن» تعلن إجراءات الحصول على تمويل سداد المصروفات المدرسية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن بنك ناصر، يمنح تمويلا لمساعدة الأسر محدودي الدخل على سداد المصروفات المدرسية للأبناء على أقساط شهرية متساوية.

وأوضحت وزارة التضامن أن إجراءات الحصول على الخدمة للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال هى:-

-مفردات مرتب .

-إيصال مرافق حديث (كهرباء – غاز - تليفون).

-صورة بطاقة الرقم القومي سارية .

-تحويل مرتب العميل عند طلب البنك ذلك يغطى قيمة القسط الشهرى .

-سند لأمر ( سند أذنى ) بقيمة المديونية يوقع من العميل .

-التأمين ضد مخاطر عدم السداد .

-التأمين على حياة العميل.



أما ​أصحاب المعاشات وورثته هى:-

-بيان معاش / حصه المعاش للورثه .

-إيصال مرافق حديث (كهرباء – غاز - تليفون).

-صورة بطاقة الرقم القومي سارية .

-تحويل المعاش / القسط الشهرى لأصحاب المعاشات .

-تحويل المعاش المستحق لورثة المعاشات .

- سند لأمر ( سند أذنى ) بقيمة المديونية يوقع من العميل بالنسبة لورثة المعاشات .

- التأمين ضد مخاطر عدم السداد بالإضافة للتأمين على حياة العميل لورثة المعاش فقط .

-التأمين على حياة العميل لأصحاب المعاشات .



وأشارت إلى أن الأوراق المطلوبة للعاملين بالقطاع الخاص و أصحاب المهن الحرة هى:-

-​مفردات مرتب للضامن .

-إيصال مرافق حديث (كهرباء – غاز - تليفون).

-صورة بطاقة الرقم القومي سارية .

-تحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطى قيمة القسط الشهرى.

-تعهد بتحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطى قيمة القسط الشهرى تتعهد جهة عمله بتحويل مرتبه حال طلب البنك ذلك.

-سند لأمر ( سند أذنى ) بقيمة المديونية يوقع من العميل .

-التأمين على حياة العميل.



يذكر أن نيفين القباج أشارت إلى أن 37% من الطلاب الذين يحصلون على تكافل وكرامة استطاعوا الوصول لأعلى مراحل التعليم المدرسى رغم ظروفهم الصعبة.