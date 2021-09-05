الإثنين 06 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تعلن إجراءات الحصول على تمويل سداد المصروفات المدرسية

المصروفات المدرسية
المصروفات المدرسية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن بنك ناصر، يمنح تمويلا لمساعدة الأسر محدودي الدخل على سداد المصروفات المدرسية للأبناء على أقساط شهرية متساوية.

وأوضحت وزارة التضامن أن إجراءات الحصول على الخدمة للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال هى:-

-مفردات مرتب .
-إيصال مرافق حديث (كهرباء – غاز -  تليفون).
-صورة بطاقة الرقم القومي سارية .
 -تحويل مرتب العميل عند طلب البنك ذلك يغطى قيمة القسط الشهرى .
-سند لأمر ( سند أذنى ) بقيمة المديونية يوقع من العميل .
-التأمين ضد مخاطر عدم السداد .
-التأمين على حياة العميل.
 

أما ​أصحاب المعاشات وورثته هى:-

-بيان معاش / حصه المعاش للورثه .
-إيصال مرافق حديث (كهرباء – غاز -  تليفون).
-صورة بطاقة الرقم القومي سارية .
-تحويل المعاش / القسط الشهرى لأصحاب المعاشات .
-تحويل المعاش المستحق لورثة المعاشات .
- سند لأمر ( سند أذنى ) بقيمة المديونية يوقع من العميل بالنسبة لورثة المعاشات .
- التأمين ضد مخاطر عدم السداد بالإضافة للتأمين على حياة العميل لورثة المعاش فقط .
-التأمين على حياة العميل لأصحاب المعاشات .
 

وأشارت إلى أن الأوراق المطلوبة للعاملين بالقطاع الخاص و أصحاب المهن الحرة هى:-

-​مفردات مرتب للضامن .
-إيصال مرافق حديث (كهرباء – غاز -  تليفون).
-صورة بطاقة الرقم القومي سارية .
-تحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطى قيمة القسط الشهرى.
-تعهد بتحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطى قيمة القسط الشهرى تتعهد جهة عمله بتحويل مرتبه حال طلب البنك ذلك.
-سند لأمر ( سند أذنى ) بقيمة المديونية يوقع من العميل .
-التأمين على حياة العميل.
 

يذكر أن نيفين القباج أشارت إلى أن 37% من الطلاب الذين يحصلون على تكافل وكرامة استطاعوا الوصول لأعلى مراحل التعليم المدرسى رغم ظروفهم الصعبة.

المصروفات المدرسية وزيرة التضامن التضامن التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة وزيرة التضامن الاجتماع بطاقة الرقم القومي الأسر المصرية المعاش المستحق

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

الأكثر قراءة

أول تعليق من حسام البدرى على تعادل مصر مع الجابون

«أحد المراكيب».. الباز يكشف خيانة الهارب علاء صادق ودوره فى إثارة الجماهير

تحقيقات انقلاب «أتوبيس شرم الشيخ»: السرعة الزائدة وراء وقوع الكارثة

منع حسن شاكوش من الغناء لأجل غير مسمى

«الإحصاء»: 65.4 مليون دولار زيادة فى الصادرات لدول حوض النيل خلال عام

صندوق علاج الإدمان يكشف عن عوامل تعافى الأبناء من التعاطى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ثيودوراكيس.. الفنان والموقف

محمد مرعي

تحديث القوة الناعمة المصرية

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

صور

مراحل صناعة الفحم (صور)

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

محطة تل أبيب

المزيد

بـ 3 لغات.. الرئيس الإسرائيلى يعلق على مكالمته مع الرئيس السيسى

وزير الخارجية الإسرائيلى يزور روسيا للمرة الأولى

والدته من مصر.. إسرائيل تصادق على تعيين سفيرها الجديد فى أمريكا