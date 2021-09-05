حبس ديلر لاتجاره في الحشيش بأوسيم

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس ديلر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتجاره في الحشيش بأوسيم.

كانت باشرت النياية العامة، بشمال الجيزة التحقيق مع عاطل سابق اتهامه في عدد من القضايا، لاتجاره في مخدر الحشيش بأوسيم، واعترف المتهم بحيازته لمخدر للأقراص ومبلغ مالي.

وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه لجأ لتجارة المخدرات، لتكوين ثروة، ويروج لتجارة المخدرات في منطقته، ويقوم بتخزين المخدرات بمنزله، استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها.

وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط مسجل خطر لاتهامه بالاتجار في الحشيش بأوسيم، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، مبلغ مالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.