الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

أفغانستان.. أنباء عن مقتل الناطق باسم جبهة المقاومة الوطنية فى بنجشير

أفغانستان- حركة طالبان
أفغانستان- حركة طالبان

تداولت وسائل إعلام أفغانية، مساء اليوم الأحد، نبأ مقتل المتحدث باسم "جبهة المقاومة الوطنية"، فهيم دشتي، جراء أعمال قتالية في إقليم بنجشير مع حركة “طالبان”.

وكانت حركة "طالبان" أعلنت في وقت سابق اليوم،عن أنها استولت على مقر حاكم ولاية بنجشير وغيره من المرافق الحكومية هناك، مؤكدة أن اشتباكات تدور حاليا في مركز الولاية بمدينة بازارك.

وكتب المتحدث باسم الحركة بلال كريمي عبر "تويتر" قائلا: "تم الاستيلاء على مركز المنطقة ومقر الشرطة وجميع مرافق مقاطعة بنجشير بعد ظهر اليوم، وقتل وجرح عدد من العناصر الشريرة للعدو المرتزق، وسقطت العديد من الأسلحة والمركبات والذخائر في أيدينا، ويحتدم القتال الآن في عاصمة المقاطعة بازار".

وتواصل حركة "طالبان" منذ صباح اليوم زحفها العسكري الرامي إلى الاستيلاء على ولاية بنجشير التي لا تزال آخر إقليم في أفغانستان لم يسقط بعد في قبضتها.

وصرح المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان"، سهيل شاهين، في حديث لوكالة "تاس" الروسية اليوم، بأن قوات الحركة تسيطر على كافة مناطق بنجشير تقريبا في الوقت الحالي، فيما كتب المتحدث باسم "طالبان"، الحنفي وردك، عبر حسابه في "تويتر" أن قوات الحركة تسيطر، حسب آخر المعطيات، على جميع أقضية بنجشير، باستثناء مركز الولاية مدينة بازارك وحي رخة.

وأضاف وردك أن عناصر "طالبان" ينفذون عمليات التطهير حاليا في المناطق التي استولوا عليها، ثم سيتقدمون نحو بازارك ورخة.

من جهتها، قالت: "جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان" تحت قيادة أحمد مسعود، إن قواتها تمكنت من استدراج مجموعة كبيرة من قوات "طالبان" إلى داخل وادي بنجشير ومحاصرتها هناك والقضاء عليها.

أفغانستان حركة طالبان المتحدث باسم جبهة المقاومة الوطنية إقليم بنجشير فهيم دشتي

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