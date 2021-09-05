بعد إصابته بالصفراء.. أزمات صحية في حياة شريف مدكور

نشر الإعلامي شريف مدكور تفاصيل إصابته بمرض الصفراء.

وقال الإعلامي شريف مدكور على صفحته بـ«فيس بوك»: «كنت خايف من كورونا جالي الصفرا الحمد لله راحة أسبوعين في السرير مع الكثير من العسل».

وترصد «الدستور» أبرز الأزمات الصحية التي تعرض لها مدكور

- نشر الإعلامي شريف مدكور في شهر ديسمبر 2019، أنه مصاب بفيروس في الدم بسبب قلة مناعته لتلقيه العلاج الكيماوي عقب بدء رحلة علاجه من سرطان القولون.

وتابع شريف مدكور خلال بث مباشر له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه لم يتبع تعليمات الأطباء الخاصة للحفاظ علي صحته ومنع انتقال العدوى، ومنها عدم التصافح باليد على أي شخص أو تقبيل أحد، والتحذير من عدم النشر نهائي، ولم يهتم لذلك مما تسبب في انتشار الفيروس.

وأعلن مدكور أن الفيروس تسبب في ارتفاع درجة حرارته لتصل إلى 39.5 درجة منذ شهر، موضحا أنه يعاني من فقر في الدم، وحصوله على كيس دم من أجل تقوية المناعة مره ثانية.

- في 2 يوليو 2019 نشر الإعلامي شريف مدكور، خبر إصابته بقطع في شبكية العين، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قائلا: "قطع في شبكية العين.. نعمة وفضل".

كما أعلن "مدكور" خلال بث مباشر أثناء تواجده بداخل العيادات الخاصة بالعيون، خضوعه لعملية الليزر لمعالجة القطع، مبينا السبب قائلا: "أنا وقعت وأخدت غرز، وواضح كد إن ده اتسببلي في قطع بسيط في الشبكية عندي، وهعمل العملية بالليزر".

- في أبريل 2019 قال شريف مدكور عبر صفحة الخاصة إصابته بمرض السرطان، وحصل علي العديد من تعليقات متابعي "الفيس بوك" ومدي حبهم والدعم الكبير له، قائلا ": "أنا محارب للسرطان"، إثر إصابته بورم في القولون.

- في 4 أغسطس 2021 نشر الإعلامي شريف مدكور، خبر إصابته بمرض الصفراء، وذلك خلال منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك بوك"، موقع تبادل المنشورات.