الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

توافد أهالى ضحايا أتوبيس السويس على المشرحة لاستلام جثث ذويهم

أتوبيس السويس
أتوبيس السويس

تسلم منذ قليل أهالي ضحايا حادث الأتوبيس السياحي بالسويس، جثث 12 من ذويهم الذين لقوا مصرعهم جراء الحادث المروع، بعد توافدهم على ثلاجة حفظ الموتي.

كما شهدت منطقة ثلاجة الموتى، حضور الأهالي المنتظرين عدد من المصابين الذين تعافوا ورفضوا مغادرة السويس دون ذويهم أبنائهم الذين كانوا رفقتهم في رحلة الوداع والفسحة الأخيرة بشرم الشيخ. 

وكانت نيابة السويس استمتعت لأقوال المصابين بمستشفى السويس العام.

وقال المصابون في التحقيقات، إن السائق  كان يسير بسرعة في الحارة البطيئة يمين الطريق، عقب خروجه من وصلة طريق "نفق الشهيد أحمد حمدي_ الكيلو 109 طريق السويس".

وتابع المصابون أن السائق عندما هَم بالانحراف إلى الحارة السريعة أخطأ في تقدير المسافات، وبسبب السرعة الزائدة اصطدم بالرصيف حاجز الحارة الملاكي، لم يستطع السيطرة على عجلة القيادة ما أدى لانقلابه على جانبه الأيسر.

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثامين المتوفين ومن بينهم سائق الأتوبيس وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير مفتش الصحة عقب فحص الجثمان وبيان سبب الوفاة.

انقلاب أتوبيس شرم الشيخ في السويس النيابة العامة مصابين فى حادث تحريات المباحث نفق الشهيد أحمد حمدي

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وائل لطفي

التفكير فى المصريين

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