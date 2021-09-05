استطلاع رأي: انهيار شعبية هاري وميجان في بريطانيا

كشف استطلاع للرأي أن شعبية الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل لدى البريطانيين تراجعت إلى مستوى قياسي منخفض.

ووفقًا لاستطلاع أجرته YouGov، فإن 26% فقط من البريطانيين "يفضلون" ميجان بينما يكرهها 65% مما رفع معدل الموافقة الصافي لديها إلى -39%.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تصنيف الأمير هاري المفضل انخفض بمقدار 25 نقطة منذ أبريل، حيق قال 34 في المائة فقط إنهم يحبونه مقارنة بـ 59 في المائة ممن لا يحبونه ، مما رفع معدل استحسان الأمير الصافي إلى -25 في المائة.

وتراجع تصنيف هاري بمقدار 25 نقطة منذ أبريل ، بينما انخفض تصنيف ميجان ٩ نقاط خلال نفس الفترة الزمنية.

فيما علق منظمو استطلاعات الرأي انخفاض معدلات الزوجين على المقابلة التي أجروها مع أوبرا وينفري في مارس "بالإضافة إلى ردود الفعل السيئة على تصريحاتهما بشأن جائحة فيروس كورونا والانسحاب من أفغانستان".

واستطلعت الشركة آراء 1،667 شخصًا بالغًا في المملكة المتحدة تتراوح بين المراهقين وكبار السن.

وتم تقسيم الفئة العمرية من 18 إلى 24 عامًا على هاري ، مما منحه 47 في المائة تقييمًا إيجابيًا و 44 في المائة تقييمًا سلبيًا بينما حصلت ميجان على تقييم 50/40 في المائة.

وكان المتقاعدون الأكثر قسوة ، حيث قال 13 إلى 18 في المائة فقط ممن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا إنهم وافقوا على الزوجين.

لكن يمكن أن يفرح هاري وميجان بحقيقة واحدة، وهي أن الأمير أندرو يتمتع إلى حد بعيد بأدنى نسبة موافقة من أي عضو اخر في العائلة المالكة في الاستطلاع.

وأعرب حوالي 83 في المائة من المستطلعين عن أسفه لهاري بينما قال 6 في المائة إنهم يحبونه.

وفي مكان آخر ، لا تزال الملكة اليزابيث الثانية أكثر أفراد العائلة شهرة ، حيث حصلت على تصنيف مفضل بنسبة 80 في المائة ، يليها الأمير ويليام وزوجته كيت اللذان حصلتا على موافقة بنسبة 78 في المائة و 75 في المائة على التوالي.

وحصل الأمير تشارلز على رد فاتر إلى حد ما ، حيث قال 54 في المائة فقط إنهم يوافقون عليه.