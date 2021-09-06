حكم الطلاق من زوج يتعاطى المخدرات

من الأسئلة التي حظيت باهتمام كبير من جانب مجموعة من السيدات اللاتي يرغبن في معرفة حكم الشرع في الطلاق من الزوج الذي يتعاطى الحشيش والمخدرات، حيث تم تداول هذا السؤال عبر جروبات الفتوى على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

من جانبه، رد الدكتور أحمد البصيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، كلية الدعوة، قائًلا: "إذا كان الزوج يشرب الحشيش ولم ينفع معه كافة طرق النصح، ولن تستطيع الزوجة التعايش معه بأي حال من الأحوال، ففي هذه الحالة تلجأ إلى الطرق الودية للطلاق، حيث قال تعالى:" الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان".

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أنه إذا رفض الزوج الطلاق، فعليها أن ترفع أمرها إلى المحاكم ‏الشرعية لتفرق بينهما وتزيل عنها الضرر الذي يلحقها من الزوج.

وأشار إلى أن المترتب على بقائك في عصمته، إن رأت أنه لن يقلع عن شرب ‏الخمر ولن يتركه، وذلك عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار". ‏

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.