«مزيج بين هاري بوتر وأساطير الفراعنة».. شرقاوي يقدم رواية «زوبعة أبانوخ»

تشهد محافظة الشرقية رواجا كبيرا لإحدى الروايات التي تُذكر القراء بـ«هارى بوتر» الشهيرة، وتتناول قصة شاب ينتمى لعالم سحري، وينضم لمدرسة سحرية، يبدأ فيها رحلته مع التعرف على القوى الخارقة.

وصدر حديثاً رواية جديدة بعنوان «زوبعة أبانوخ» لأحد شباب محافظة الشرقية، ويدعى سمير لاشين، من مركز أبو كبير، واجتهد ليصنع طفرة جديدة فى جهود الشباب الإبداعية بالشرقية، ويمزجها بأساطير فرعونية.

وقال لاشين إن الرواية تتناول أحداث الرواية قصة لشاب في مقتبل العمر يعيش لأسرة غنية ليكتشف في النهاية انهم ليسُ بوالداه بل هم مربين، وهو ناتج تجربة فشل بها 99 طفلا قبله وتتوالى الأحداث ليكتشف انه ينتمي الي عالم شبه سحري، لينضم لمدرسة سحرية، كل طالب ومعلم فيها له قوي خارقة ليجد خاتم يمكنه استدعاء ملوك من الجن والفراعنة الأقوياء، بالإضافة إلى قدرته السحرية وهي استنساخ قوي الآخرين لتبدأ مغامرات الفتي الشاب في زوبعة أبانوخ.