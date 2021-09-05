«مزيج بين هاري بوتر وأساطير الفراعنة».. شرقاوي يقدم رواية «زوبعة أبانوخ»
تشهد محافظة الشرقية رواجا كبيرا لإحدى الروايات التي تُذكر القراء بـ«هارى بوتر» الشهيرة، وتتناول قصة شاب ينتمى لعالم سحري، وينضم لمدرسة سحرية، يبدأ فيها رحلته مع التعرف على القوى الخارقة.
وصدر حديثاً رواية جديدة بعنوان «زوبعة أبانوخ» لأحد شباب محافظة الشرقية، ويدعى سمير لاشين، من مركز أبو كبير، واجتهد ليصنع طفرة جديدة فى جهود الشباب الإبداعية بالشرقية، ويمزجها بأساطير فرعونية.
وقال لاشين إن الرواية تتناول أحداث الرواية قصة لشاب في مقتبل العمر يعيش لأسرة غنية ليكتشف في النهاية انهم ليسُ بوالداه بل هم مربين، وهو ناتج تجربة فشل بها 99 طفلا قبله وتتوالى الأحداث ليكتشف انه ينتمي الي عالم شبه سحري، لينضم لمدرسة سحرية، كل طالب ومعلم فيها له قوي خارقة ليجد خاتم يمكنه استدعاء ملوك من الجن والفراعنة الأقوياء، بالإضافة إلى قدرته السحرية وهي استنساخ قوي الآخرين لتبدأ مغامرات الفتي الشاب في زوبعة أبانوخ.