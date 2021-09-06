الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بسبب الحالة النفسية وعدم الترتيب.. لماذا لا نحب بعض ملابسنا فجأة؟

ملابس
ملابس

يشعر الكثير من الناس بكره بعض ملابسهم ويقومون بركنها وعدم ارتدائها أو يقومون بإعطائها لأشخاص أخرين، ولا يعرفون سبب لذلك ويحسبون أن السبب هو ارتدائهم كثيرًا لتلك الملابس، لذا في التقرير التالي، نوضح لماذا يتوقف بعض الناس عن حب بعض ملابسهم فجأة ولا يعتادوا ارتدائها حسب موقع “euronews” الأمريكي. 

  • العلاقة بين الملابس والحالة النفسية:

جاء في التقرير أن هناك علاقة وثيقة بين الحالة النفسية للأشخاص وبين الملابس فالملابس ومدى جمالها يعكس ثقة الأشخاص بأنفسهم، فالحالة تؤثر على طريقة اختيار الاشخاص لملابسهم وألوانها وتصميماتها فمثلًا اذا كان الشخص مكتئب يرتدي اللون الأسود والألوان الغامقة فقط، وإذا كان الشخص حالته النفسية جيدة يرتدى الالوان الفاتحة ونقوشات الظهور والإكسسوارات المتنوعة.   

  • التغييرات الحياتية:

يستخدم الناس الملابس كوسيلة للتعبير عما يشعرون به، فمثلًا يقومون بتغيير دولاب ملابسهم خلال فترة كانت في حياتهم ويريدون نسيانها ونسيان ذكرياتها، ويكرهون تلك الملابس بشكل كبير.

  • الوزن وتفاصيل الجسم:

يعاني أصحاب الوزن الزائد من تعليقات سخيفة من المحيطين بهم،  ويعبرون عن غضبهم من تلك التعليقات عن طريق كره ملابسهم بحجة أنها لم تعد تناسبهم وأنها لم تجعل شكلهم جميل مثل السابق.

  • عدم ترتيب الدولاب:

عدم ترتيب الدولاب والملابس والأغراض يجعل شكلها لا يبدو عاطفيًا بعض الشئ لان العيون دائمًا تحب وتبحث عن الجمال ولو شعرت العيون باستياء من المنظر تلقائيًا سيكره الشخص ملابسه.

  • التسوق الأونلاين:

مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الشراء الأونلاين جعلت البنات في حيرة من أمرهم بسبب كثرة الموديلات والتصميمات والأشكال أمامهن وعندما ينظرن إلى ملابسهن يكرهونها بشكل كبير.

  • كثرة الملابس:

كثرة الملابس التى تمتلكها بعض البنات يجعلهن يكرهن أي ملابس قديمة بعض الشئ ويهملونها.

العلاقة بين الملابس والحالة النفسية الاشخاص الملابس الناس الوزن

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

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