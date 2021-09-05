الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة متعلقات المواطنين في التجمع لمحكمة الجنايات

المتهمين
المتهمين

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، بإحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات؛ لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين بالتجمع.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "ع. م" عاطل، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرها "سرقة متنوعة"، و"س. أ" عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا "سرقة متنوعة"، و"و. م" أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامى في سرقة المواطنين وأقروا بسرقتهم مبالغ وأغراض شخصية للمواطنين  تقدر بـ٨٨ ألف جنيه.   

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط ٣ أشخاص حال استقلالهم سيارة ملاكي "ملك، وقيادة المتهم الأول"، وبحيازتهم بعض المتعلقات الشخصية، وبسؤالهم أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين، وتم بإرشادهم  ضبط بعض المسروقات،  وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس سرقة التجمع مواطنين نيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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