إحالة المتهمين بسرقة متعلقات المواطنين في التجمع لمحكمة الجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، بإحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات؛ لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين بالتجمع.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "ع. م" عاطل، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرها "سرقة متنوعة"، و"س. أ" عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا "سرقة متنوعة"، و"و. م" أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامى في سرقة المواطنين وأقروا بسرقتهم مبالغ وأغراض شخصية للمواطنين تقدر بـ٨٨ ألف جنيه.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط ٣ أشخاص حال استقلالهم سيارة ملاكي "ملك، وقيادة المتهم الأول"، وبحيازتهم بعض المتعلقات الشخصية، وبسؤالهم أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين، وتم بإرشادهم ضبط بعض المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.