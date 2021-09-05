الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 11 متهما أثناء اختبائهم في شقة بالدقهلية بحوزتهم 3 بنادق آلية

المتهمين
المتهمين

تمكن ضباط مباحث الدقهلية من القبض على 11 لاتهامهم بالاتجار بالمخدرات، أثناء اختبائهم داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة جمصة وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث المديرية، بورود معلومات وتحريات قطاع الأمن العام باختباء (11 عنصرا من العناصر الإجرامية – مقيمين بدائرة مركز شرطة_السنبلاوين) من متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بمدينة جمصة بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبحوزتهم ( 30 كيلو جراما من مخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - 2بندقية آلية -بندقية خرطوش – عدد من الطلقات - سيارة ملاكى ملك أحدهم – مبالغ مالية) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات الإتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضباط مباحث الدقهلية الإتجار بالمخدرات الشقق السكنية مدينة جمصة المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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