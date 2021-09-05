الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الغربية تحصد 3 مراكز بمسابقة الرائد والأخصائي المثالي للاتحادات الطلابية

بمسابقة الرائد والأخصائي
بمسابقة الرائد والأخصائي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، الأحد، حصد 3 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة الرائد المثالي والأخصائي المثالي للاتحادات الطلابية، خلال التصفية النهائية التي تمت على مستوى الجمهورية للاتحادات الطلابية للمراحل الثلاثة.
وقدم وكيل الوزارة، الشكر لفريق العمل الفائزين والإشراف المشاركين في هذا الفوز المتميز، والذي تم بإشراف وتوجيه مدير عام الشئون التنفيذية، والتوجيه العام للتربية الاجتماعية، ومسئول الاتحادات الطلابية بالمديرية. 
وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من النقاط الأساسية، أهمها التعريف بلجنة التنمية المهنية وأعضاءها، وعرض سريع لأهداف ومهام لجنة التنمية المهنية بالمديرية، وتقييم لما تم انجازه خلال العام الماضي، ووضع خطة عمل للعام الدراسي 2021/2022.
كما تم التوجيه لتنفيذ لقاء تعريفي للجنة التنمية المهنية بالإدارات التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة لتوضيح دور أعضاء اللجنة في نجاح التدريب القائم على رأس العمل، وتنفيذ تدريب لمدة ثلاث أيام لمسئولي وحدات التدريب بالمدارس يشمل عدداً من المحاور الأساسية هي القرارات الوزارية المنظمة لعمل وحدة التدريب، والسلوكيات المهنية لمسئولي وحدات التدريب، ودور لجان التنمية المهنية على مستوى الإدارة والمدرسة، وأخيراً تضمين الأنشطة التدريبية سواء على مستوى المديرية أو الإدارة أو المدرسة بالتوعية بالمشروعات القومية للجمهورية الجديدة، حتى يتمكن المعلمون بعد ذلك بتعريف الطلاب بها أثناء تدريس المواد الدراسية المختلفة.

الغربية تحصد ثلاث مراكز على مستوى الجمهورية مسابقة الرائد المثالي والأخصائي للاتحادات الطلابية

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