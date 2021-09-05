الغربية تحصد 3 مراكز بمسابقة الرائد والأخصائي المثالي للاتحادات الطلابية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، الأحد، حصد 3 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة الرائد المثالي والأخصائي المثالي للاتحادات الطلابية، خلال التصفية النهائية التي تمت على مستوى الجمهورية للاتحادات الطلابية للمراحل الثلاثة.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر لفريق العمل الفائزين والإشراف المشاركين في هذا الفوز المتميز، والذي تم بإشراف وتوجيه مدير عام الشئون التنفيذية، والتوجيه العام للتربية الاجتماعية، ومسئول الاتحادات الطلابية بالمديرية.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من النقاط الأساسية، أهمها التعريف بلجنة التنمية المهنية وأعضاءها، وعرض سريع لأهداف ومهام لجنة التنمية المهنية بالمديرية، وتقييم لما تم انجازه خلال العام الماضي، ووضع خطة عمل للعام الدراسي 2021/2022.

كما تم التوجيه لتنفيذ لقاء تعريفي للجنة التنمية المهنية بالإدارات التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة لتوضيح دور أعضاء اللجنة في نجاح التدريب القائم على رأس العمل، وتنفيذ تدريب لمدة ثلاث أيام لمسئولي وحدات التدريب بالمدارس يشمل عدداً من المحاور الأساسية هي القرارات الوزارية المنظمة لعمل وحدة التدريب، والسلوكيات المهنية لمسئولي وحدات التدريب، ودور لجان التنمية المهنية على مستوى الإدارة والمدرسة، وأخيراً تضمين الأنشطة التدريبية سواء على مستوى المديرية أو الإدارة أو المدرسة بالتوعية بالمشروعات القومية للجمهورية الجديدة، حتى يتمكن المعلمون بعد ذلك بتعريف الطلاب بها أثناء تدريس المواد الدراسية المختلفة.