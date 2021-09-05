الخميس.. «الزراعة في مصر القديمة» ورشة للأطفال ببيت السناري

ينظم بيت السناري ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، في الحادية عشرة من صباح الخميس المقبل، ورشة عمل مجانية للأطفال تحت عنوان "الزراعة في مصر القديمة" بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.

تركز الورشة على التعريف بنشأة الزراعة والمحاصيل الزراعية وأدوات الزراعة عند المصري القديم، حيث تعد الزراعة هي أساس الحضارة المصرية القديمة، سيتعرف الطفل على أنواع النباتات المصرية وفوائدها والمحاصيل الزراعية في مصر القديمة، وأسماء البقوليات والحبوب، وكذلك الخضروات ومسمياتها والفاكهة وأنواعها، إضافة إلى طرق الزراعة بحيث يتمكن الطفل من زراعة أحد النباتات بنفسه، والحصول على هذا النبات في النهاية.

تهدف الورشة إلى نشر الوعي والثقافة الخاصة بأهمية التراث الطبيعي المصري، وتعريف الأطفال بالحضارة المصرية عبر العصور وتاريخ أجدادهم وإنجازاتهم، وغرس قيم الانتماء وحب الوطن في نفوس الأطفال، وكذلك تنمية مهارات الإبداع والابتكار لديهم، وتعزيز الأداء الحركي والثقة بالنفس، إضافة إلى الحفاظ على التراث والموروث الحضاري، وتأتي الورشة لمدة يوم واحد، وتستهدف الأطفال من سن 7 إلى 10 سنوات.

بيت السناري

وبيت أثري بالسيدة زينب، تابع لمكتبة الإسكندرية، حيث يتم تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية.

يمثل بيت السناري (1198-1208 هـ/1783-1794م) أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر.

ويتسم المنزل بأهمية تاريخية خاصة حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801م؛ فقد أقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكان غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.

وبعد أن أدركت مكتبة الإسكندرية مدى هذه الأهمية المعمارية والتاريخية لبيت السناري، عملت على تجهيزه ليكون مركزا ثقافيا كبيرا وبيتا للعلوم والثقافة والفنون بهدف إحياء المجمع العلمي المصري القديم الذي شهد تأليف موسوعة "وصف مصر" الشهيرة.