الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتفقد تجهيزات معامل الذكاء الاصطناعى والاستعدادات لاستقبال الطلاب

معمل الذكاء الاصطناعى
معمل الذكاء الاصطناعى بالمنوفيه

تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية تجهيزات معامل كلية الذكاء الاصطناعي والتي تعد أحدث كليات جامعة المنوفية والتى صدر قرار بدء الدراسة بها فى العام الدراسى القادم.

قام مبارك يرافقه الدكتور أسامه عبد الرؤوف القائم بعمل عميد الكلية بتفقد جميع المعامل وما تضمه من أحدث أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعى، واستعدادات الكلية لاستقبال الطلاب لدراسة مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعى والمساهمة فى تنفيذ استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي.

وأشاد مبارك بتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة و بالأقسام العلمية التى سيتم التخصيص بها لتخريج طالب متميز بأقسام علوم البيانات، ذكاء الآلة، الأمن السيبراني، هندسة النظم الذكية للعمل كمطور برمجيات فى القطاعات المختلفة.

جامعة المنوفية لأول مرة ضمن أفضل ألف جامعة عالمية في تصنيف THE أحد التصنيفات الثلاثة الرئيسة لتصنيف الجامعات عالميا

وكان قد أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أن جامعة المنوفية لأول مرة ضمن أفضل ألف جامعة عالمية في تصنيف THE Times Higher Education world university ranking والذى يعد أحد التصنيفات الثلاثة الرئيسة لتصنيف الجامعات عالميا والذي يقدم تصنيف بيانات أداء موثوقة عن الجامعات للطلاب وعائلاتهم والأكاديميين وقادة الجامعات والحكومات والصناعة، ويعتمد على إنشاء تصنيفات لتقييم أداء الجامعات عالميا بناءَ على المستوى البحثي والعلمي والسمعة الأكاديمية  بغرض توفير مرجعية لرصد النجاحات المختلفة لمؤسسات التعليم العالي في العالم.

هذا ووجه رئيس الجامعة التهنئة لجميع منسوبي الجامعة على هذا الإنجاز، والشكر للدكتور أسامه عبد الرؤوف القائم بعمل عميد كلية الذكاء الاصطناعى لمجهوداته فى هذا الإنجاز ولكل من ساهم فى تحقيق نجاح جديد فى طريق تطوير الجامعة ووضعها في المكانة اللائقة بها.

وكان قد شدد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

المنوفية مبارك كمبيوتر استراتيجية العام الدراسي قرار لقاء

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وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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