نظام جديد لـ«إثابة المجتهد ومعاقبة المخطئ» فى «الأوقاف»

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش والإدارة العامة للحوكمة، باتباع نظام جديد للتفتيش العام، بعد نجاح تجربة الوزارة في نظام تحفيز العاملين المتميزين بهيئة الأوقاف، وانعكاس ذلك بمردود إيجابي على إيرادات الوقف.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأحد، أن النظام الجديد للتفتيش يقوم على إثابة جميع القيادات المتميزة، وبخاصة الإشرافية "الوسطى"، وأصحاب العهد والمفتشين في جميع الإدارات والمديريات، حال تميز إداراتهم ومناطق تفتيشهم وانضباطها التام في العمل وعدم وجود مخالفات بها، لتوازن سياسة عقاب المخطئ والمقصر مع سياسة إثابة وتحفيز المجتهد والمتميز سلوكيًا ووظيفيًا.

ولفتت وزارة الأوقاف إلى أنه ستتم إحالة أي أمين مخزن يوجد خلل في عهدته، ويكافأ عند انضباطه التام في عمله وحفاظه التام على عُهدِه، دون أي خلل سواء عند الجرد العام أو عند التفتيش المفاجئ.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 7 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، وذلك يوم الجمعة 10/ 9/ 2021م، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 169 مسجدًا، منها 148 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و21 مسجدًا صيانة وترميمًا.