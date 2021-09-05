«الزراعة» تكشف أفضل الطوق لمواجهة دودة الحشد الخريفية

=كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في إدارة مبيدات الآفات الزراعية، عن كيفية مواجهة دودة الحشد الخريفية، من خلال مراقبة أعداد الحشرات باستخدام المصائد الفيرمونية -مصيدة لكل 7 أفدنة- حيث تستخدم المصائد الضوئية لجذب الذكور والإناث من الحشرات الكاملة، كما يمكن استخدام منصة الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي للإبلاغ عن تواجد دودة الحشد الخريفية.

وقال تقرير للجنة المبيدات، إنه يتم السير في الحقل بشكل حرف W، مع مراعاة أن يتضمن الفحص كافة أرجاء الحقل، كما يمكن الكشف على 5 مواقع مختلفة في الحقل، وفحص عشر نباتات لاكتشاف الضرر الناتج عن تغذية دودة الحشد الخريفية في كل موقع، كذلك يتم حساب عدد النباتات المتضررة في 5 مواقع ثم حساب نسبة الإصابة الكلية في الحقل، ويفضل إجراء الفحص الحسي مبكرا قبل شروق وغروب الشمس بسبب نشاط اليرقةو الحشرة الليلي.

وأضاف أنه يتم تحديـد الحد الاقتصادي الحرج للبدء بعملية المكافحة الكيميائية، من خلال ر صد عدد الحشـرات البالغة فـــي المصائد الفيرمونية، ثم بعد ذلك يتم حساب الحد الأقتصادي الحرج لبدء المكافحة الكيميائيـــة في حال وصول عدد الذكور إلى 10 في المصيدة الفرمونية في الليلة الواحدة أو 70 ذكر في المصيدة في الأسبوع.

وأوضح اأنه يمكن للمزارعين مقاومة دودة الحشد الخريفية في حقولهم، بزراعة أصناف عالية الجودة الإنتاج نباتات قوية، قادرة على التحمل، كما أنه يجب إزالة الأعشاب باسـتمرار لتقليل العوائل الأخرى.

كذلك يجب على المزارع بداية الموسم الزراعية بالحراثة العميقة للتربة لتعريض اليرقات والعذاري وتعريضها لأشعة الشمس، وتجنب الزراعة المتأخرة والزراعة المتداخلة، لأن الفراشة المؤنثة تبحث عن أعمار خاصة فضلة لديها من نباتات لوضع البيض وجمع النباتات المصابة للتخلص مـــن مصادر الإصابة المستقبلية.

ويتم جمع النباتات المصابة للتخلص من مصادر الإصابة المستقبلية بوضعها في أكياس بلاستيكية سوداء محكمة الإغلاق وتعريضها لأشعة الشمس، ومن ثم التخلص منهـا بطريقة آمنة خارج الحقل.

زيـادة التنوع النباتي

وفقا لمنظمة الفاو فإنه في حال وجود خليط من النباتات، أو المحاصيل في نفس القطعة فإن الفراشات المؤنثة، تصاب بارتباك يقلل مـــن وضع البيض مثال زراعة الذرة مع محاصيل أخرى مثـــل البقوليات والبطاطا الحلوة.