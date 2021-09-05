فلسطين ترفض مشروع «التسوية» الإسرائيلي في القدس

أعلنت الرئاسة الفلسطينية بعد سلسلة اجتماعات رسمية شملت الجهات الرسمية في منظمة التحرير الفلسطينية، وكل اللجان المكلفة بمتابعة شؤون القدس، وبمشاركة وزارة الخارجية الفلسطينية، عدم الاعتراف ورفض مشروع التسوية الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

ودعت الرئاسة أبناء الشعب الفلسطينى في مدينة القدس المحتلة، إلى عدم التعاطي مع ما يسمى مشروع "التسوية" الإسرائيلي، لأنه يمثل جزءا خطيرا من المخطط الاستعماري الإسرائيلي لضم المدينة المقدسة، والذي يجري تنفيذه تحت عنوان القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل.

وأكدت الرئاسة في بيان لها اليوم الأحد، أنه سيتم تكليف لجنة عليا لمتابعة هذه القضية الخطيرة، حفاظا على الموقف الفلسطيني الموحد، ومنع المخاطر المترتبة على تنفيذه.

وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن هذا المشروع الخطير سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، التي من شأنها تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها.

وحذرت الرئاسة من أن هذا المشروع سيكون بمثابة مقدمة للاستيلاء على عقارات المواطنين، بذريعة ما يسمى "قانون أملاك الغائبين"، مجددة التأكيد على ان القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية بمقدساتها، وتراثها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وفى وقت سابق من اليوم، نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعمال تجريف في مقبرة الشهداء، وهي جزء من مقبرة اليوسفية في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال نفذت عمليات تجريف في الجهة الشرقية من المقبرة اليوسفية، والتي تضم رفات شهداء فلسطينيين ومن الجيشين العراقي والأردني، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مواطنًا من الرأس الأحمر جنوب شرق مدينة طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن بسام أحمد عبدالله بني عودة من سكان الرأس الأحمر، بعد أن داهمت خيمته السكنية وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طالبًا من مدرسة الساوية- اللبن الثانوية المختلطة، جنوب نابلس.