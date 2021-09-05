الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: انطلاق أسطول قافلة «أبواب الخير» وتخصيص 26 ألف كرتونة غذائية

قافلة أبواب الخير
قافلة أبواب الخير

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن انطلاق أسطول قافلة "أبواب الخير" المخصص للمحافظة، والذي يضم المساعدات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، بإجمالى 26 ألف كرتونة غذائية متنوعة. 

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أسطول قافلة أبواب الخير

جاء ذلك عقب تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي قافلة "أبواب الخير"، والتي تعد أكبر قافلة للعمل الخيرى ينظمها صندوق “تحيا مصر” لدعم ورعاية 5 ملايين مواطن أولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للعمل الخير. 

وأكد محافظ أسوان أن قافلة “أبواب الخير” تتم من خلال صندوق “تحيا مصر” بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبمشاركة 7 مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات خيرية وهم: مصر الخير والجمعية الشرعية والأورمان وبنك الطعام وخير بلدنا والراعى الصالح وأشرقت الخيرية ، فضلاً عن 133 جمعية تنمية مجتمع بالقرى والمدن والمراكز. 

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أسطول قافلة أبواب الخير

وأشاد المحافظ، بجهود صندوق “تحيا مصر” ودوره  في مساندة الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم مسيرة التنمية والبناء وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي المتواصلة من أجل توفير حياة كريمة للمواطن البسيط، وذلك من خلال العمل على إطلاق الكثير من المبادرات الخيرية والتنموية التي تهدف إلى تحقيق الخير ونشر التكافل الاجتماعي ومحاربة الفقر بكل صوره وأشكاله. 

وشدد محافظ أسوان على سرعة تقديم الدعم اللوجستي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال أسطول القافلة، ومتابعة أعمال التنفيذ والتوزيع، وذلك لضمان وصول المساعدات لمستحقيها وخاصة في القرى والنجوع والأماكن البعيدة والنائية. 

أسوان السيسي صندوق تحيا مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة أسوان جمعيات خيرية للأسر الأكثر احتياجا قافلة ابواب الخير محافظ أسوان

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وائل لطفي

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