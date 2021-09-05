الأحد 05 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قطاع الحماية المجتمعية بـ«الداخلية» يوجه قافلة طبية لنزلاء سجون المنيا

قافلة طبية لنزلاء
قافلة طبية لنزلاء سجون المنيا

وجّه قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، قافلة طبية إلى منطقة سجون المنيا، ضمت مختلف التخصصات، وذلك لإجراء عمليات جراحية لعدد من النزلاء، وقد تمت العمليات الجراحية  بنجاح ويتماثل النزلاء المرضى للشفاء.

كما وجّه قطاع الحماية المجتمعية قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى سجن القطا العمومى، وسجن التأهيل بالقطا؛ لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد منهم، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالي وزارة الداخلية جهودها فى توجيه وتنظيم القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية، ومتابعة حالتهم الصحية، حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء. 

وزارة الداخلية حقوق الانسان الكشف الطبى توقيع الكشف الطبي الرعاية الطبية القوافل الطبية قطاع الحماية المجتمعية منطقة سجون المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

مصر تستقبل 252 ألف جرعة جديدة من لقاح «جونسون»

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

حقيقة فيديو «سمسرة السجل المدني» على فيسبوك

التحقيق مع عاطل قتل مدرسًا حاول منعه من سب الحضور على مقهى بالإسكندرية

تحرير محاضر لـ9150 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

حسين دعسة

درعا.. نهاية البداية لتدويل الأزمة السورية

صور

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

عشية الأعياد اليهودية.. كيف يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة أي تصعيد أمني؟

الاحتلال يجرف «مقبرة الشهداء» فى القدس

إسرائيل تسجل 9749 إصابة جديدة بكورونا