قطاع الحماية المجتمعية بـ«الداخلية» يوجه قافلة طبية لنزلاء سجون المنيا

وجّه قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، قافلة طبية إلى منطقة سجون المنيا، ضمت مختلف التخصصات، وذلك لإجراء عمليات جراحية لعدد من النزلاء، وقد تمت العمليات الجراحية بنجاح ويتماثل النزلاء المرضى للشفاء.

كما وجّه قطاع الحماية المجتمعية قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى سجن القطا العمومى، وسجن التأهيل بالقطا؛ لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد منهم، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالي وزارة الداخلية جهودها فى توجيه وتنظيم القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية، ومتابعة حالتهم الصحية، حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.