نقيب المرافق: مصر تشهد نهضة صناعية وتنموية يلعب فيها العمال دورًا كبيرًا

أكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق هشام فؤاد، أن مصر داعمة لوحدة "العمال العرب"، ومؤمنة بدورهم التاريخي في عملية التنمية، وزيادة الإنتاج.

وقال فؤاد، إن مصر تشهد خلال هذه الأيام نهضة صناعية وتنموية كبيرة يلعب فيها العمال دورًا كبيرًا، داعيًا جميع العمال العرب إلى التمسك بشعار "قوتنا في وحدتنا"، وبمواصلة العمل والإنتاج، والاستمرار في الوقوف بجانب دولهم لمواجهة التحديات الراهنة بكافة أشكالها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده فؤاد، مع الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الجديد، جمال القادري، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، والوفد النقابي السوري المرافق له، وبحضور جبالي المراغي رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لتكريمهما على المواقع الجديدة في الاتحاد الدولي الذي عقد مؤتمره العام الرابع عشر بمدينة الغردقة يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين بحضور ممثلين عن 10 اتحادات عمالية عربية، و11 اتحادًا عماليًا مهنيًا، وأسفر عن انتخاب قيادة جديدة تقود العمال العرب لمدة 5 سنوات مقبلة.

وقال نقيب المرافق هشام فؤاد، إن تكريم المراغي والقادري اليوم، هو بداية للتنسيق والعمل المشترك بين النقابة العامة والاتحاد الدولي وهيئاته ذات الصلة، وأيضًا تكريم للقيادة الجديدة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي يضم في عضويته اتحادات عمالية عربية تمثل ما يقرب من 100 مليون عامل عربي، مستشهدًا بدور ومواقف "العمال العرب" على مدار التاريخ ليس في العمل والإنتاج فقط، بل في مواجهة التحديات كالإرهاب، ومحاولات تفكيكهم وتفرقتهم لضرب العملية الإنتاجية، ومثمنًا رفضهم لحروب الجيل الرابع التي تستهدف نشر الشائعات، وإثارة الفوضى وعدم الاستقرار خاصة في مواقع العمل والإنتاج.

استطرد نقيب المرافق قائلاً، "نعلم أن المسئولية ثقيلة لكن ثقتنا، ومعرفتنا بالقيادة الجديدة تجعلنا نطمئن على مستقبل "العمال العرب"، رغم التحديات الراهنة ومنها تحديات: البطالة والتشغيل، وممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان وجنوب لبنان، وكذلك آثار وتداعيات فيروس كورونا على عالم العمل والعمال.

وأضاف، أن الشعار الذي يرفعه الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب "قوتنا في وحدتنا " كفيل بأن يكون بداية خارطة طريق للمزيد من الوحدة والعمل المشترك، خاصة في المرحلة المقبلة.

قال: نحن في النقابة العامة للمرافق التي تضم في تضم في عضويتها أكثر من 400 ألف عامل، داعمين، ونقف دائمًا بجانب إخواننا العرب في كل القضايا الوطنية والعروبية التي من شأنها الدفاع عن حقوق العمال المشروعة للعمال، وتوعيتهم بالحقوق والواجبات.

وكان الاجتماع الذي انعقد بالقاهرة قد بدأ بكلمات للمراغي والقادري أكدا خلالها على دور النقابة العامة للمرافق التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في خدمة أكثر من 400 ألف عامل في قطاعات "الكهرباء، مياه الشرب، الصرف الصحي والإسكان"، مشيدين بتماسك قيادتها وأعضائها، والقيام بدورها كجزء مهم من الحركة النقابية المصرية والعربية كمًا وكيفًا.

يشار هنا إلى أن وفدًا من الاتحاد العام لنقابات سورية شارك في الاجتماع ومنهم، الأمين العام للاتحاد العربي لعمال الصناعات الكهربائية والهندسية والمعدنية رفيق العلوني نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، ونبيل العاقل الأمين العام للاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة والقيادي العمالي السوري، وماريت خوري عضو المكتب التنفيذي أمينة الثقافة والإعلام، وحسناء كوارة، عضو المكتب التنفيذي، وراميا رستم أمينة سر اللجنة المرأة العاملة، ومن النقابة العامة للمرافق في مصر، رضا الدغيدي أمين الصندوق، وأحمد فهمي نائب أول النقابة، وأشرف فهمي من النقابة العامة.