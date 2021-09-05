الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى للمصريين: مستمرون فى المبادرات الصحية وملف الإسكان.. أنا هنا لأسعدكم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عمل صندوق تحيا مصر ومنظمات المجتمع المدني لم يقتصر على توزيع السلع والمساعدات، وإنما امتد أيضًا لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وكان استهل الرئيس كلمته خلال احتفالية أبواب الخير المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالي، مؤكدًا أنه دائم الدعاء لله رب العالمين بأن يزيدنا وينصرنا ويعزنا وأن يعافينا ويعافي العالم جميعًا، مضيفًا: «من الجميل أن نحول أسرة من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، كما أننا نجحنا في الفترات الماضية في جميع  القطاعات، منها توفير السكن اللائق ودعم الغارمات بمساهمة من صندوق تحيا مصر ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مبادرة أطفال بلا مأوى، لكننا لا نزال نطمح لتحقيق مزيد من الخير».

وأكد الرئيس أن هناك تنسيقًا قائمًا بشكل دائم بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتنظيم العمل الخيري في مصر، مؤكدًا أننا لم نصل حتى الآن إلى مبلغ 100 مليار جنيه التي كنا نطمح لجمعها لصندوق تحيا مصر.

ودعا السيسي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى العمل على جمع المزيد من الموارد لصالح الصندوق؛ سواء من خلال تبرعات المواطنين أو غيرها من الموارد لزيادة قدرة الصندوق على العمل الخيري، كما دعا إلى تطوير العمل الإنساني لتحقيق المزيد من النجاحات وتوسيع قطاعات العمل والخدمات الإنسانية في مصر.

وفي الختام، وجه الرئيس الشكر لكل من ساهم في الجهد المبذول على مدار السنوات الماضية بصندوق تحيا مصر ومنظمات المجتمع المدني، مضيفًا أن المجتمع المصري يقدر هذا الجهد الذي يلمسه، فهو جهد مخلص وكبير ومنظم، فضلًا عن أنه وسيلة إضافية لمواجهة التحديات التي يواجهها المواطن.

وقال الرئيس: «أنا هنا عشان أسعد الناس بملف الإسكان، وحاولنا حل المسألة بشكل أفضل؛ الأمر الذي حقق نجاحًا ونحن مستمرون فيه، وأيضًا المبادرات الصحية المختلفة، مثل (نور حياة) وغيرها، والتي ساهم صندوق تحيا مصر فيها وحقق نجاحًا كبيرًا».

الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق تحيا مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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