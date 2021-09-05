الأحد 05 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم دمياط تحصد المركز الثاني في «الرائد المثالي» على مستوى الجمهورية

تعليم دمياط
تعليم دمياط

أكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن مديرية التربية والتعليم حصدت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقات الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسي ٢٠٢٠_٢٠٢١، من خلال الموضوع المحوري "الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي".

 

وهنأ وكيل الوزارة، الرائدة المثالية نجلاء محمود أحمد محمود الإخصائية بإدارة كفر سعد التعليمية لحصولها على المركز الثاني.

 

وأعرب عثمان عن سعادته بهذا الفوز المستحق مقدما الشكر للأستاذ يحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية وعلاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية ورابحة السيد مسئول الاتحادات الطلابية بديوان المديرية، ولكل من ساهم وساعد في تلك المسابقة متمنيا دوام التقدم.

 

ونظمت مديرية التربية والتعليم بدمياط "توجيه التربية الرياضية" حفلا لتكريم طلاب المدارس أبطال الجمهورية بالألعاب الفردية في السباحة والكاراتيه، وتنس طاولة وفرق البراعم وورش عمل المرشدات.

 

وكرم عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، 31 بطلا رياضيا من أبطال الجمهورية علي مستوى محافظة دمياط بالإضافة إلي مدراء المدارس الفائزة.

 

كما كرم وكيل الوزارة توجيه التربية الرياضية مقدما الشكر والتقدير لمعلمي التربية الرياضية ولكل من ساهم في حصاد هذه المراكز المشرفة لتعليم دمياط متمنيا لهم دوام التقدم والتوفيق.

محافظة دمياط دمياط تعليم دمياط الرائد المثالي عادل عثمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

مصر تستقبل 252 ألف جرعة جديدة من لقاح «جونسون»

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

حقيقة فيديو «سمسرة السجل المدني» على فيسبوك

التحقيق مع عاطل قتل مدرسًا حاول منعه من سب الحضور على مقهى بالإسكندرية

تحرير محاضر لـ9150 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

حسين دعسة

درعا.. نهاية البداية لتدويل الأزمة السورية

صور

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

عشية الأعياد اليهودية.. كيف يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة أي تصعيد أمني؟

الاحتلال يجرف «مقبرة الشهداء» فى القدس

إسرائيل تسجل 9749 إصابة جديدة بكورونا