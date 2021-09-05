تعليم دمياط تحصد المركز الثاني في «الرائد المثالي» على مستوى الجمهورية

أكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن مديرية التربية والتعليم حصدت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقات الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسي ٢٠٢٠_٢٠٢١، من خلال الموضوع المحوري "الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي".

وهنأ وكيل الوزارة، الرائدة المثالية نجلاء محمود أحمد محمود الإخصائية بإدارة كفر سعد التعليمية لحصولها على المركز الثاني.

وأعرب عثمان عن سعادته بهذا الفوز المستحق مقدما الشكر للأستاذ يحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية وعلاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية ورابحة السيد مسئول الاتحادات الطلابية بديوان المديرية، ولكل من ساهم وساعد في تلك المسابقة متمنيا دوام التقدم.

ونظمت مديرية التربية والتعليم بدمياط "توجيه التربية الرياضية" حفلا لتكريم طلاب المدارس أبطال الجمهورية بالألعاب الفردية في السباحة والكاراتيه، وتنس طاولة وفرق البراعم وورش عمل المرشدات.

وكرم عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، 31 بطلا رياضيا من أبطال الجمهورية علي مستوى محافظة دمياط بالإضافة إلي مدراء المدارس الفائزة.

كما كرم وكيل الوزارة توجيه التربية الرياضية مقدما الشكر والتقدير لمعلمي التربية الرياضية ولكل من ساهم في حصاد هذه المراكز المشرفة لتعليم دمياط متمنيا لهم دوام التقدم والتوفيق.