غدا.. بدء تطعيم طلاب جامعة كفر الشيخ باللقاح المضاد لفيروس كورونا

أعلنت جامعة كفر الشيخ، بدء تطعيم طلاب الجامعة ضد فيروس کورونا المستجد اعتبارا من غدا الاثنين، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك بعيادات الكليات الموضحة بالجدول المعلن.

وأكدت جامعة كفر الشيخ، أنه يجب على طلاب الجامعة الالتزام بمواعيد ومكان التطعيم الخاص بهم، حيث ستكون عملية تطعيم الطالب على النحو التالي: التسجيل على موقع وزارة الصحة من خلال الرابط Egcovac.mohp.gov.eg، وذلك قبل ميعاد التطعيم، ويقوم الطالب باختيار «فئات أخرى»، ثم اختيار مركز التطعيم الخاص بـ«جامعة كفر الشيخ» من الخانة الخاصة بالمركز الذي يرغب التطعيم به واختيار «طالب جامعي» في الخانة الخاصة بالوظيفة.

وأضافت جامعة كفر الشيخ، أنه يجب على الطالب مراعاة الدقة الشديدة في تسجيل البيانات.

وبعد الانتهاء من التسجيل على موقع وزارة الصحة الحصول على رقم التسجيل وهو مكون من 20 رقم، ويطبع الطالب الاستمارة الخاصة بطلب اللقاح فيما يكتب الطالب رقم التسجيل المكون من 20 رقم على الاستمارة، حيث يتم التوجه النقطة اللقاح لتلقي اللقاح.

وأشارت جامعة كفر الشيخ، إلى أنه على الطلاب الذين تم تطعيمهم خارج الجامعة، إحضار ما يفيد حصولهم على التطعيم، أما الطلاب المستجدون والمرشحون للعام الجامعي الجديد، فسيتم تطعيمهم باللقاح أثناء إجراءات الكشف الطبي.