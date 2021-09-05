استعدادا لموسم الأمطار.. حملة صيانة وتأمين أعمدة الإنارة العامة بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة إنهاء أعمال تأمين أعمدة الإنارة العامة بنطاق الأحياء، وذلك استعدادا لموسم الأمطار مع استمرار أعمال الصيانة الدورية استجابة لشكاوى المواطنين وحرصًا على سلامتهم، وذلك فى إطار الاستعداد لموسم النوات.

صيانة أعمدة الإنارة بالإسكندرية

وفي هذا الصدد قامت إدارة الكهرباء في حي العجمي برئاسة السيد موسى بصيانة كشافات الإنارة العامة بتفرعات شارع قصر القويرى بالهانوفيل، وتأمين وعزل أعمدة الإنارة العامة بشارع فضة ومجمع المدارس، وإصلاح أعطال وتأمين الكابلات الأرضية بأبو يوسف طريق الإسكندرية مطروح، كما قامت بتأمين وعزل وتركيب أبواب أعمدة الإنارة العامة بشارع الزهور بمنطقة أبويوسف بحرى، وتم إصلاح الأعطال الفنية للوحات التحكم المغذية لكشافات الإنارة العامة بشارع عبدالمالك بالكيلو 21 بحرى، ومحيط كنيسة المكس.

صيانة أعمدة الإنارة بالإسكندرية

في تابعت إدارة الكهرباء بالمنتزه ثان تحت إشراف اللواء حسن الجمال، أعمال الصيانة الدورية بنطاق الحي، كما قامت برفع أعمدة الإنارة الآيلة للسقوط، وتم صيانة وإنارة الكشافات المطفأة بشارع بورسعيد.

صيانة أعمدة الإنارة بالإسكندرية

وواصلت إدارة الكهرباء بحي المنتزه أول تحت إشراف المهندسة جيهان مسعود أعمال رفع كفاء شبكة الإضاءة وصيانة الكشافات، و قامت بصيانة كشافات منطقة دربالة، وصيانة كشافات شارع خالد بن الوليد ما بين مسجد سيدي بشر و خليل حمادة، كما قامت بتركيب غرف تفتيش بدلاً من المتهالكة وعزل وتأمين الكابلات الأرضية بشارع ابوالعرب من شارع 45 بحرى، ومحيط مدرسة ارض الكابلات ميامي.

صيانة أعمدة الإنارة بالإسكندرية

وكان محافظ الإسكندرية، قد شدد على ضرورة إنهاء أعمال تأمين وصيانة جميع اللوحات والأعمدة قبل بدء موسم الأمطار، كما شدد علي الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.