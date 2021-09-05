الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مطران ألمانيا للروم الأرثوذكس يزور الأنبا أرساني

الأنبا أرساني
الأنبا أرساني

استقبل الأنبا أرساني، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في هولندا، أمس السبت، في مقر الإيبارشية بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام، المتروبوليت إسحق بركات، مطران ألمانيا ووسط أوروبا لكنيسة الروم الأرثوذكس العرب التابعة لبطريركية أنطاكية والوفد المرافق له.

وبدأت الكنائس المصرية الاستعداد للاحتفال بعيد النيروز (رأس السنة القبطية) وذلك خلال شهر سبتمبر، من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة.

ويتزامن عيد النيروز أو رأس السنة المصرية القديمة، مع أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، وأصل الكلمة من اللغة القبطية القديمة.

وارتبط عيد النيروز عند الأقباط والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعصر الشهداء، وذلك بالتزامن مع عصر الإمبراطور الروماني  دقلديانوس-الذي يعد أقسى عصور الاضطهاد ضد المسيحية، وفي هذا العصر احتفظ المصريون بمواقيت وشهور سنينهم التي يعتمد الفلاح عليها في الزراعة، مع تغيير عداد السنين وتصفيره وجعله السنة الأولى لحكم دقلديانوس، والذي يوافق عام 282 ميلادية،  مقابل العام القبطي الأول.

 

الانبا ارساني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هولندا الإيبارشية كاتدرائية السيدة العذراء مريم المتروبوليت اسحق بركات إيبارشية هولندا

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