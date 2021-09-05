الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-9-2021

الصلاة
الصلاة

تعرض الدستور لقرائها اليوم الأحد خلال السطور التالية مواقيت الصلاة  اليوم الأحد في عددٍ من المحافظات المصرية وتشمل كلا من محافظة القاهرة والجيزة وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وأسوان، وكذلك محافظة الغربية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة الكبري

وقت صلاة الفجر ٤:٠٥

وقت الشروق      ٥:٣٤

وقت أذان الظهر.   ١١:٥٤

وقت اذان العصر.  ٣:٢٧

وقت ادان المغرب٣:١٣

وقت اذان العشاء ٧:٣٢
 

مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية

وقت صلاة الفجر ٤:٠٨

وقت الشروق  ٥:٣٩

وقت أذان الظهر ١١:٥٩

وقت اذان العصر ٣:٣٣

وقت ادان المغرب ٦:١٩

وقت اذان العشاء ٧:٣٩

مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر ٣:٥٥

وقت الشروق  ٥:٢٣

وقت أذان الظهر ١١:٤٢

وقت اذان العصر ٣:١٤

وقت ادان المغرب ٦:٠١

وقت اذان العشاء ٧:١٩

مواقيت الصلاة في محافظة الاسماعيلية

وقت صلاة الفجر ٤:٠٠

وقت الشروق ٥:٣٠

وقت أذان الظهر ١١:٥٠

وقت اذان العصر ٣:٢٣

وقت ادان المغرب ٦:٠٩

وقت اذان العشاء  ٧:٢٩

مواقيت الصلاة في محافظة اسوان

وقت صلاة الفجر ٤:٠٧

وقت الشروق   ٥:٣١

وقت أذان الظهر ١١:٤٧

وقت اذان العصر ٣:١٥

وقت ادان المغرب ٦:٠٢

وقت اذان العشاء ٧:١٧

 

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

وقت صلاة الفجر ٤:٠٥

وقت الشروق ٥:٣٤

وقت أذان الظهر ١١.٥٤

وقت اذان العصر ٣:٢٧

وقت ادان المغرب ٦:١٣

وقت اذان العشاء  ٧:٣٢

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تعرف على تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 5-9-2021

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مواقيت الصلاة في محافظة السويس

وقت صلاة الفجر ٤:٠٠

وقت الشروق    ٥:٢٩

وقت أذان الظهر. ١١:٤٩

وقت اذان العصر.٣:٢١

وقت ادان المغرب ٦:٠٧

وقت اذان العشاء ٧:٢٧

مواقيت الصلاة في محافظة  الغربية

وقت صلاة الفجر ٤:٠٤

وقت الشروق  ٥:٣٤

وقت أذان الظهر ١١:٥٥

وقت اذان العصر ٣:٢٨

وقت ادان المغرب ٦:١٤

وقت اذان العشاء ٧:٣٤

مواقيت الصلاة اليوم المحافظات المصرية مواقيت الصلاة اليوم السبت محافظة القاهرة والجيزة مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة الكبري

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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