تعرف على تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 5-9-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، أما حالة الطقس ليلا فكون معتدل الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.



كما شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى



القاهرة 37 26

الإسكندرية 32 26

وادى النطرون 35 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 26

دمنهور 34 26

بلطيم 33 25

مطروح 31 25

السلوم 32 25

سيوة 37 24

بورسعيد 33 27

دمياط 32 26

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 25

العريش 34 25

رفح 34 24

رأس سدر 40 25

نخل 36 22

نويبع 38 29

طابا 36 27

كاترين 32 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 38 26

بنى سويف 38 26

المنيا 39 25

أسيوط 39 26

سوهاج 40 26

قنا 41 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

ادفو 43 28

أبوسمبل 42 26

الوادى الجديد 42 26

شلاتين 38 28

أبو رماد 39 28

حلايب 36 29

رأس حدربة 37 29