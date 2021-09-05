الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير بريطانى يحذر من حقبة «ارتياب بارد» مع الاتحاد الأوروبى

بريكست
بريكست

حذر الوزير البريطاني المعني بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، من فتور طويل الأمد في العلاقات بين لندن وبروكسل إذا لم تتم تسوية الترتيبات التجارية بشأن إيرلندا الشمالية.

 

وقال الوزير ديفيد فروست في كلمة ألقاها بمقر "الرابطة البريطانية الإيرلندية" في أكسفورد، إن "بروتوكول إيرلندا الشمالية يحتاج إلى تغيير جوهري ومهم".

 

وأضاف أن "المخاطر كبيرة، والمجادلات يمكن أن تكون مريرة، أشعر بالقلق من أن هذه العملية قادرة على توليد نوع من الارتياب البارد بيننا وبين الاتحاد الأوروبي والذي يمكن أن ينتشر عبر العلاقة".

 

وشهدت ترتيبات التجارة بعد بريكست بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، فرض ضوابط جمركية وحدودية على بعض البضائع التي تنتقل بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.

 

بالإضافة إلى السعي لاحترام القواعد التي تحكم السوق الموحدة للسلع في الاتحاد الأوروبي، تسعى اللوائح إلى إبقاء الحدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وهي ركيزة أساسية لعملية السلام في إيرلندا الشمالية.

 

ومع ذلك، فقد أثارت اللوائح غضب المجتمع المؤيد للوحدة في إيرلندا الشمالية والذي يرى أن عمليات فحص البضائع ترقى إلى إقامة حد في البحر الإيرلندي وتضعف علاقات إيرلندا الشمالية مع بقية المملكة المتحدة.

 

وعلى صعيد آخر ، اتهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردون براون الدول الغنية بارتكاب "جريمة أخلاقية" بتخزين جرعات لقاح كورونا، بينما تكافح الدول الفقيرة للحصول على الإمدادات.

 

ودعا براون، وهو مبعوث خاص للأمم المتحدة، الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من قادة مجموعة السبع إلى شحن اللقاحات بشكل عاجل من المستودعات في الولايات المتحدة وأوروبا إلى إفريقيا.

 

وقال: "نحن في سباق جديد، لإيصال اللقاحات إلى الناس في أسرع وقت ممكن، لكن هذا السباق يسيطر فيه الغرب على إمدادات اللقاح".

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وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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