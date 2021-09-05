الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تجمع الآلاف فى العاصمة الألمانية برلين للتظاهر ضد العنصرية

مظاهرات برلين ضد
مظاهرات برلين ضد العنصرية

تجمع الآلاف في العاصمة الألمانية برلين في أجواء غائمة للتظاهر ضد العنصرية، ودعم نشاط التصدي للتغير المناخي، وإعادة توزيع الثروة.

وشاركت مجموعة متنوعة من المنظمات بما في ذلك منظمة المناخ الطلابية "فريدايز فور فيوتشر"، والأحزاب السياسية اليسارية التي اتحدت وسارت تحت شعار "متحدون".

وقالت إحدى المشاركات، الممثلة لمنظمة جدات ضد اليمين: "لم يبذل ما يكفي من الجهود لحماية كوكبنا، والأحزاب اليمينية المتطرفة تقوض نظامنا الديمقراطي والتعددية باتت في خطر".

وتضمنت مطالب المتظاهرين الاستثمار في الرعاية الصحية، والمزيد من الحماية للعمال، وإسكان اجتماعي أفضل، وإمكانية وصول العالم أجمع إلى لقاحات كورونا.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ثلاثة ملايين و995188 بعد تسجيل 10835 إصابة جديدة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 92325.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في آواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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