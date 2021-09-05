تشابه البيانات تجبر فرنسيا على دفع ضرائب مزدوجة لمدة 15 عاما

أجبر تشابه في البيانات الثمانيني الفرنسي، فرانسيس لوبيز، المقيم في مدينة مونبلييه، على دفع ضرائب عن شخص آخر يطابقه في كل شيء تقريبًا، طوال 15 عامًا.

وبدأت مشكلة لوبيز العسكري المتقاعد، في العام 2006، عندما سجلت السلطات أن له دخلًا آخر، دفع على إثره ضرائب إضافية.

وحاول الرجل أن يقنع السلطات بأنه ليس المعني بالأمر، لكنه فشل فاستمر في الدفع مرتين، حيث دفع نيابة عن الرجل 700 يورو.

وبسبب قانون جديد للضرائب، خشي المسن، أن يكلفه عدم الدفع أضعاف المبلغ المستقطع.

وقال «لوبيز»، لوسائل إعلام فرنسية: «اسمنا فرانسيس لوبيز، كلانا (في إشارة إلى الشخص الآخر الذي يشابهه البيانات) ولد في وهران، الجزائر، في 6 أكتوبر 1938، لدينا نفس رقم الضمان الاجتماعي، باستثناء الأرقام الثلاثة الأخيرة، وبدأت أواجه مشاكل في عام 2006»، ويضيف: «أنا من أدفع ضرائبه».

وحظيت قصة «لوبيز» باهتمام وسائل الإعلام الفرنسية ووسائل التواصل الاجتماعي، وأعلنت سلطات الضرائب أنه سيتم حلها قريبًا.

و على صعيد آخر، أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، تسجيل 85 حالة وفاة و13 ألفًا و336 إصابة بفيروس كورونا على مستوى فرنسا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع الهيئة على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء إلى 114 ألفًا و856 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 6 ملايين و826 ألفًا و42 إصابة.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.