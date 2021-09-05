شادى سرور يفتتح معرض «شغف» بمركز الهناجر للفنون

تحت رعاية المخرج الفنان خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، وفي حضور كبير للفنانين بقاعة آدم حنين، افتتح المخرج الفنان شادي سرور، مدير مركز الهناجر للفنون، معرض فن تشكيلي بعنوان "شغف"، مساء اليوم السبت 4 سبتمبر، للفنانة دينا عادل.

يتكون المعرض من لوحات بألوان الأكريلك بأسلوب تجريدي تعبيري، وبعض اللوحات ملونة بألوان مستوحاة من الطبيعة المصرية الدافئة والبعض الآخر بالأبيض والأسود وتمتتاز المعروضات بقوة الخطوط وحركتها مع النقطة وحجمها، وهو ما شكل العمل الفني في هذا المعرض، وتعتبر هذه الأعمال لا تنفصل أبدًا عن الطبيعة في حركتها وسكونها وهدوئها وصخبها.

والمعرض عبارة عن لوحات بألوان الأكريلك على التوال أو الورق، فيما جاءت بعض الأعمال ملونة والبعض بالأبيض والأسود بأسلوب تجريدي يمنح مساحة أكبر في حرية التعبير ونقل المواقف والانفعالات والمشاعر، كما أن العمل ينبض بصفات حسية وديناميكية مثل الغموض والقوة والعنف أحيانًا والنغم والغناء أحيانًا أخرى.

ال معرض



يستمر المعرض حتي يوم ٩ سبتمبر ٢٠٢١ يوميًا من الساعه العاشره صباحًا وحتى التاسعة مساءً، يقام المعرض تحت كافة الإجراءات الاحترازيه للوقاية من فيروس.

يختص القطاع الثقافي بالتوجيه في أعمال رسم السياسة العامة للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية الاستعراضية والمركز القومي للسينما، واقتراح الخطط والبرامج لتنفيذ هذه السياسة ودعمها وتطويرها بما يضمن توصيل الخدمة الثقافية بأرقي الأساليب وأبسطها في إطار حضاري لاستيعابها ثقافيًا وترفيهيًا.

يهدف القطاع لإثراء حياتنا الثقافية في إطار توظيف الثقافة لخدمة التنمية الفكرية والاقتصادية ومواكبة الثقافة العالمية لتحسين الأداء والارتقاء الملحوظ لأجهزة الإنتاج الثقافي والمتمثلة في كل من الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح، والإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والإدارة المركزية للمركز القومي للسينما، والإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومركز الهناجر للفنون، والإدارة العامة للتراخيص الفنية.