رابط موقع الحكومة المصرية لتنسيق كليات جامعة الأزهر 2021 الدور الأول

ننشر رابط موقع بوابة الحكومة المصرية لتنسيق كليات جامعة الأزهر 2021.. يبحث كثير من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل" عن موقع التنسيق الالكتروني من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية الخاصة بأعمال تنسيق الثانوية الأزهرية عام 2021، والقيام بتسجيل رغبات الطلبة للمرحلة الأولي في عام 2021 من خريجي الدور الأول بالثانوية الأزهرية، ويتم الاختيار من خلال كليات جامعة الأزهر في محافظة القاهرة وباقي المحافظات.

تستعرض "الدستور" في التقرير التالي موقع الازهر الشريف لتنسيق كليات جامعة الأزهر 2021.

موقع الازهر الشريف لتنسيق كليات جامعة الأزهر 2021

صرح نائب رئيس جامعة الأزهر "محمد الشربيني"، عن ميعاد بدء التسجيل في التنسيق لجامعة الأزهر الشريف، لطلاب الثانوية الأزهرية لكي يلتحقوا بكليات جامعة الأزهر في محافظة القاهرة والأقاليم.

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر، أنه سيتم فتح البوابة لتسجيل رغباتهم للقبول في جميع كليات جامعة الأزهر الشريف إلكترونيًّا لكل الطلبة الناجحين بالدور الأول وذلك بدءًا من يوم الخميس السابق الموافق 2 سبتمبر، إلى يوم الاثنين القادم الموافق يوم 6 سبتمبر، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية من هنا.

تفاصيل التنسيق للثانوى أزهري 2021

ومن الجدير بالذكر أن في تنسيق الثانوية الأزهرية، يسعى طلبة المرحلة الأولى للتسجيل بجميع كليات جامعة الأزهر والتي تتضمن 11 معهد على مستوى محافظات الجمهورية وتشمل 48 كلية، والكليات الأزهرية.

ويتم توزيع طلبة الثانوية الأزهرية على حسب الرغبات والمواقع الجغرافية لطلاب الثانوية الأزهرية وطبقا لتنسيق الثانوية الأزهرية عام 2021، وإنه يتم الترشيح لطلاب الثانوية الأزهرية للكليات في جميع المحافظات حسب الرغبات المسجلة التي يسجلوها والمواقع الجغرافية التي يسكنون بها، وبحالة وجود الكلية بأماكن محدودة ومعدودة يتم الترشيح لطلبة بها، كما يحدث في السنوات السابقة.