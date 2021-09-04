موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 لطلاب الثانوية العامة

يستمر مكتب تنسيق الثانوية من استقبال رغبات الطلاب بالمرحلة الثانية من الثانوية العامة لعام 2021 بعد الإعلان عن نتائج رغبات المرحلة الأولى وينتهى غدا الأحد مكتب التنسيق من استلام رغبات طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة، وحدد المرحلة الثانية أن تكون بحد أدنى 254.5 للشعب العلمية و238 للشعبة الأدبية، وسيتم الإعلان عن موعد تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة لعام 2021 بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

تظهر نتائج تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة لعام 2021 بعد مرور 3 أيام من غلق استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة ليتم اعلان نتيجة المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة لعام 2021 بحد اقصى يوم الأربعاء.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

وأتاح مكتب التنسيق القبول بالكليات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى رابط إلكترونى يمكن للطلاب الثانوية العامة لعام 2021 الدخول من هنا.

لاستعراض نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة لعام 2021 كما تم مع نتائج تنسيق المرحلة الاولى لطلاب الثابوية العامة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية2021

وطالبت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من طلاب المرحلة الثانية بسرعة التقدم لتسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق، والذى سيتم إغلاقه في السابعة مساء الأحد 5 سبتمبر 2021 كما إنه توجد إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء الأحد الموافق 5-9-2021، وهو موعد انتهاء المرحلة الثانية. واوضحت ان من قام بتسجيل الرغبات ضمن المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021 يصل إلى 223 ألف طالب وطالبة حتى صباح اليوم السبت كما يبلغ عدد طلاب المرحلة الثانية 243 ألف طالب وطالبة،ومازال مكتب التنسيق يستقبل رغبات طلاب الثانوية العامة لعام 2021 حتى الان.