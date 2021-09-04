السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حقيقة اختطاف مواطن من قبل مجهولين بالقاهرة

الداخلية
الداخلية

تداول عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضرر (مواطن، مقيم بالقاهرة) بتعرض شقيقه للاختطاف من قبل مجهولين.

 

بالفحص تبين سابقة ارتباط المبلغ بأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" وزواج الأخير من شقيقته، وعلم بقيام شقيقته وزوجها بالاستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص "سبق عمل الزوج طرفه" وهروبهما، وفى إطار سعى الدائن لاسترداد أمواله قام باستكتاب شقيق المبلغ إيصالات أمانة ومطالبته بتدبير المبلغ المالى المستولى عليه من قبل زوج شقيقته، ما دفع المبلغ لاختلاق واقعة الخطف لعدم تدبير المبلغ المالى المستولى عليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. ضد محرر الشكوى لاختلاقه واقعة الخطف.

مواطن ايصالات أمانة

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لم تعد شرطى العالم!

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