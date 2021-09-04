قبل غلق باب التسجيل.. تزايد إقبال الطلاب على مكاتب التنسيق

ساعات ويتم غلق باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للصف الثالث الثانوي بقسميه العلمي والأدبي بعد أن تم مد التسجيل 24 ساعة ليتم إغلاق باب التقديم في تمام الساعة السابعة من مساء غد الأحد، وذلك حسبما أعلنت وزارة التعليم العالي حرصًا منها على مستقبل الطلاب.

وشهدت مكاتب التنسيق في الجامعات اليوم إقبالا ملحوظا حيث استقبلت معامل الحاسب الآلى بكلية الزراعة جامعة القاهرة العشرات من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لتسجيل الرغبات في اللحظات الأخيرة حيث استمر فتح المعامل لاستقبال الطلاب في تمام التاسعة صباحا وحتى الثالثة من عصر اليوم.

يقول محمد حمدي طالب بالقسم الأدبي إنه جاء ليسجل رغباته بمكتب التنسيق:"انه قام بتسجيل رغباته بالفعل في الأيام الماضية على الحاسب الآلى الخاص به في المنزل لكن والده أصر على الذهاب لمكتب التنسيق بالكلية ليتم التأكيد على تسجيل الرغبات وانها تم إرسالها بشكل صحيح وذلك زيادة في التأكيد والاطمئنان من قبل المشرفين المتواجدين بالكلية وازداد إصراره اليوم قبل غلق باب التنسيق.

من جانبه قال الطالب حسن سمير، إنه انتظر حتى يستقر على اختيار الكلية المناسبة له مع أسرته وبعد الاتفاق على الرغبات المراد تسجيلها جاء لإدخالها من قبل معمل الحاسب الآلى بالكلية خاصة أن الوقت ضيق للغاية ولا يحتمل مغامرتنا في المحاولة للتسجيل بدون خبرة مسبقة.

وأشار أحمد رجب مندوب مكتب التنسيق والمشرف على تسجيل الرغبات بمعامل كلية الزراعة جامعة القاهرة إلى أن الإقبال يزداد في الأيام الأخيرة على مكاتب التنسيق وذلك قبل فوات الأوان حيث يشهد اليوم الأخير تواجدا كبيرا بالمعامل ويسيطر حالة من التوتر على البعض خوفا من عدم تمكنهم من التسجيل.

ومن المفترض إعلان نتيجة المرحلة الثانية خلال 72 ساعة من غلق موقع التقديم للمرحلة الثانية.