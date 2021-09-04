طرح مناقصتين للبيع بالمزاد العلني وتنفيذ أعمال شبكة الإنارة بالنوبارية

تلقى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مناقصتين لطرحهما على شركات المقاولات المتخصصة لتشغيل أعمال صيانة شبكات الإنارة، بينما تنص المناقصة الثانية على طرح عدد من الوحدات التجارية بالمزاد العلني بمدينة النوبارية إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية .

شروط المناقصة الأولى:

أوضح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية نظير سداد مبلغ 299 جنيها ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأضاف اتحاد المقاولين أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 75000 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي، وستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2021 بمقر الجهاز الساعة 12 ظهرا.

وأفاد أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة الثالثة تشمل أعمال صيانة وتشغيل محطات القوى الكهربائية والخطوط والمحولات، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق، كما تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 .

المناقصة الثانية بيع بالمزاد العلني:

أعلن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن تلقيه طرح عدد 4 محلات تجارية بسوق التجاري بالحي الثاني وآخر سوق مشروع ابني بيتك بمواقع 1، 2 بمساحات تتراوح ما بين 25 متر مربع إلى 33 متر مربع، للبيع بالمزاد العلني بمدينة النوبارية الجديدة .

شروط المزاد

وأفاد الاتحاد المصري للمقاولين، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بالكيلو 79 طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي نظير سداد مبلغ 100 جنيه لكل محل، بينما تعقد جلسة المزاد بمقر الجهاز يوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر 2021 .

واستكمل أنه يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10000 آلاف جنيه لكل محل فى موعد غايته جلسة المزاد، ويجوز للراغبين الدخول بالمزاد المعاينة على الطبيعة فى مواعيد العمل الرسمية، لافتا إلى أنه يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 89 لسنة وتعديلاته ولائحته التنفيذية المعدلة والقانون رقم 59 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية واللائحة العقارية .